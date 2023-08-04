Baim Wong Sebut Arya Saloka Bagian dari Keluarga: Enggak Ada yang Tahu kan?

Baim Wong sebut Arya Saloka bagian dari keluarga. (Foto: instagram @baimwong)

JAKARTA - Baim Wong mengungkapkan fakta terbaru. Di mana, suami Paula Verhoeven itu menyebut jika Arya Saloka merupakan bagian dari keluarganya.

Hal itu terlihat dari sosial media milik Baim Wong. Di mana, Baim Wong memposting sebuah foto bersama Arya Saloka dan satu orang pria.

Dalam Foto itu, Baim Wong menggunakan kaos berwarna merah marun sementara Arya Saloka menggunakan polo shirt berwarna hitam serta menggunakan topi snapback abu-abu.

"Mungkin semua orang gak ada yang tau kan...saya sama Arya Saloka itu saudaraan," tulis Baim Wong, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, Arya Saloka merupakan bagian dari keluarga ibunda tercintanya.

"Kita saudaraan dari keluarga mamah saya," tulisnya lagi.

Bahkan, Baim Wong juga memuji kehebatan Arya Saloka dalam berakting. Salah satu peran yang membuat nama Arya Saloka dikenal publik saat membintangi sinetron Ikatan Cinta. Di situ, Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran.

"Saya bangga banget punya saudara keren dan hebat kaya dia," tulisnya.