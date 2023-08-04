Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Abidzar Al Ghifari Dicap Lebay Netizen soal Kasus Pelecehan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:04 WIB
Abidzar Al Ghifari (Foto: IG Abidzar)
Abidzar Al Ghifari (Foto: IG Abidzar)
A
A
A

JAKARTA - Anak mendiang Ustadz Jefri Al Buchori, Abidzar Al Ghifari, mengaku pernah mengalami pelecehan. Namun demikian, ia sempat dicap berlebihan alias lebay oleh netizen usai menceritakan pelecehan seksual yang dialaminya.

Dia pun menanggapi hal itu dengan santai. Abidzar mengatakan pelaku pelecehan tersebut langsung minta maaf setelah mendapat teguran darinya.

Namun, saat itu Abidzar yang masih emosi memilih tidak menggubris apa yang disampaikan pelaku hingga akhirnya ia menceritakan pengalaman ini ke Instagram.

Reaksi Abidzar Al Ghifari Dicap Lebay Netizen soal Kasus Pelecehan

"Banyak yang bilang 'Ah lebay elo gini gini gini'. Menurut aku nggak lebay, dan aku disitu nggak menyudutkan dia (pelaku) lebih untuk mengedukasi teman-teman," kata Abidzar Al Ghifari dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Jum'at (4/8/2023).

Pria 22 tahun tersebut menilai bahwa pelecehan bisa dialami setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

"Karena kan pelecehan konotasinya dari banyak cowok ke cewek kan, bukan sebaliknya, aku pengen ngasih tahu juga bahwa pelecehan itu nggak cuma dari cowok ke cewek tapi dari cewek ke cowok pun ada, dan itu universal lah semua gender bisa merasakan pelecehan," ucapnya.

Halaman:
1 2
