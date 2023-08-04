Deddy Corbuzier Pernah Hajar 4 Orang Sekaligus, Hanya Gara-gara Hal Sepele

JAKARTA - Deddy Corbuzier sudah aktif menekuni ilmu bela diri sejak remaja seperti karate dan lainnya. Ia mengaku kerap terlibat pertengkaran saat duduk di bangku SMA.

"Gue mulai belajar bela diri, karate, taekwondo dan sebagainya. SMA gue suka berantem dah tuh," kata Deddy, Corbuzier, dikutip dari Tuah Kreasi, Jumat (4/8/2023).

Tak tanggung-tanggung, Deddy sampai mampu menghajar empat orang sekaligus. Meskipun masalahnya sepele, Deddy Corbuzier tetap melawan mereka semua.

"Pernah empat orang gue hajar di sekolah gara-gara ngeliatin gue doang," kata suami Sabrina Chairunnisa.

Lebih hebatnya lagi, Deddy tak butuh waktu lama untuk menumbangkan empat orang tersebut. Terang saja, Deddy yang mahir dalam ilmu bela diri berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti cara berkelahi.