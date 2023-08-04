Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

10 Film Warkop DKI Paling Populer Sepanjang Era 80 hingga 90-an

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |09:30 WIB
10 Film Warkop DKI Paling Populer Sepanjang Era 80 hingga 90-an
Film Warkop DKI Paling Populer Sepanjang Era 80-an Hingga 90-an (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Warkop DKI paling populer sepanjang era 80 hingga 90-an akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada era itu, Warkop DKI yang beranggotakan Dono, Kasino dan Indro menjadi grup lawak paling populer dengan melahirkan banyak film dan serial yang selalu laris di pasaran.

Hingga saat ini, film-film Warkop DKI yang rilis pada era itu masih banyak peminatnya di era modern. Berikut deretan film Warkop DKI paling populer sepanjang era ‘80 hingga ‘90-an versi Okezone.

 BACA JUGA:

10 Film Warkop DKI Paling Populer Sepanjang Era 80 hingga 90-an

1. Gengsi Dong

Gengsi Dong merupakan salah satu film terawal Warkop DKI yang rilis pada tahun 1980. Disutradarai oleh Nawi Ismail, film ini bercerita tentang perbedaan nasib antara Slamet (Dono) si anak juragan tembakau, Paijo (Indro) anak raja minyak, dan Sanwani (Kasino) anak pengusaha bengkel.

Ketiganya jatuh hati pada seorang anak dosen bernama Rita yang diperankan oleh Camelia Malik. Namun ketiganya sama-sama berujung keceka karena Rita dijodohkan dengan seorang pilot.

2. Pintar Pintar Bodoh

Film Warkop DKI paling populer selanjutnya adalah Pintar Pintar Bodoh yang dirilis awal tahun ‘80-an. Film ini bercerita tentang Dono, Kasino, Indro, serta Dorman yang mencoba membuat kantor detektif.

Namun adanya salah paham membuat keempat orang ini terpecah menjadi dua kubu. Selain karena alur ceritanya, film ini juga sangat populer dengan lagu "Sukiyaki" yang diubah menjadi lagu "Nyanyian Kode".

3. IQ Jongkok

Dono, Kasino, dan Indro berperan sebagai pemuda miskin dalam film IQ Jongkok. Meski terbatas dari segi ekonomi, namun ketiganya bermimpi untuk menjadi orang kaya.

Suatu hari, mereka dititipi harta karun milik Pak Broto yang membuat mereka mencari ‘warisan’ tersebut. Saat menjalankan misi, Dono justru jatuh cinta pada Maya yang merupakan anak penabrak Pak Broto.

4. Setan Kredit

Film Warkop DKI paling populer selanjutnya adalah Setan Kredit yang dirilis pada 1981. Film ini bercerita tentang trio Warkop DKI yang berusaha mencari anak hilang agar mendapat hadiah.

Dalam menjalankan pencarian tersebut, mereka kemudian menemui petunjuk keramat. Namun penunggu tersebut baru bersedia membantu mereka, jika mereka mendapat orang yang menerima kredit.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/206/3147396/warkop_dki-5TYk_large.jpg
Warkop DKI Comeback, Indro Warkop: Kami Ingin Buat Anak-Anak Tertawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074091/indro_warkop-MgoN_large.jpg
Momen Indro Warkop Ketemu Anak Almarhum Dono: Seneng Banget Mas Damar Mampir ke Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/33/2849226/indro-klaim-tak-dapat-royalti-penayangan-film-warkop-dki-lebih-dari-20-tahun-dqM1rUVOHz.jpg
Indro Klaim Tak Dapat Royalti Penayangan Film Warkop DKI: Lebih dari 20 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/33/2841133/alasan-dono-dan-kasino-sempat-tak-saling-tegur-sapa-selama-3-tahun-3GdNS3gp5v.jpg
Alasan Dono dan Kasino Sempat Tak Saling Tegur Sapa Selama 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/33/2834744/masih-sibuk-indro-warkop-ungkap-rahasia-tetap-bugar-di-usia-65-tahun-jxo7WEnJ8n.jpeg
Masih Sibuk, Indro Warkop Ungkap Rahasia Tetap Bugar di Usia 65 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/08/33/2777659/5-meme-warkop-dki-yang-punya-pesan-menohok-GUR3ETSDqJ.jpg
5 Meme Warkop DKI yang Punya Pesan Menohok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement