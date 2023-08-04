Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim So Hyun Digaet Bintangi Drama Baru Park Bo Gum

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:53 WIB
Kim So Hyun Digaet Bintangi Drama Baru Park Bo Gum
Kim So Hyun digaet bintangi drama baru Park Bo Gum. (Foto: tvN)
SEOUL - Drama baru Kim So Hyun, My Lovely Liar, memang baru memulai penayangannya di tvN, pada 24 Juli 2023. Namun sang aktris mendapat tawaran untuk membintangi drama Good Boy.

“Benar, Kim So Hyun mendapat tawaran untuk membintangi Good Boy. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata IEUM HASHTAG, agensi sang aktris dikutip dari Soompi, pada Jumat (4/8/2023).

Jika Kim So Hyun menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi adu akting dengan Park Bo Gum dan Oh Jung Se. Kedua aktor tersebut diketahui mendapat tawaran tersebut, pada Juli silam.

Mengusung genre laga-comic, Good Boy berkisah tentang sekelompok atlet peraih emas Olimpiade yang mengalami kesulitan keuangan setelah pensiun. Pemerintah kemudian menyatukan mereka dalam kelompok bernama Avengers Olimpiade.

Kim So Hyun digaet bintangi drama baru Park Bo Gum. (Foto: tvN)

Dengan keahlian mereka yang unik, para mantan atlet ini menggunakan kemampuan mereka untuk memerangi kriminalitas. Park Bo Gum digaet berperan sebagai Yoon Dong Joo, mantan petinju yang bergabung dengan Unit Khusus Kriminalitas.

