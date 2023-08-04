Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Aktris Cantik Lawan Main Ahn Bo Hyun, Ada Adegan Panas Bareng Han So Hee

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |03:30 WIB
5 Aktris Cantik Lawan Main Ahn Bo Hyun, Ada Adegan Panas Bareng Han So Hee
Aktris cantik lawan main Ahn Bo Hyun di drama, tampilkan adegan hot dengan Han So Hee. (Foto: Instagram/@tvndrama)
SEOUL – Aktris cantik lawan main Ahn Bo Hyun ini tak hanya menang visual tetapi juga berbakat. Mereka sukses mengaduk hati penggemar dengan menampilkan chemsitrynya dengan Ahn Bo Hyun. 

Nama Ahn Bo Hyun sendiri masih jadi pembicaraan hangat kalangan Kpopers usai mengonfirmasi hubungannya dengan Jisoo BLACKPINK. Reaksi netizen terhadap rumor kedua bintang itu pun beragam. Ada yang mendukung, tetapi tak sedikit yang juga menyayangkan pilihan Jisoo.

Di luar berita kencannya, Ahn Bo Hyun sendiri telah meraih banyak penghargaan berkat aktingya. Lalu, siapa saja aktris perempuan yang jadi lawan mainnya di drama?

1. Shin Hye Sun

Ahn Bo Hyun dan Shin Hye Sun jadi pasangan di drama See You in My 19th Life. Chemistry mereka sukses buat penonton baper. Meksi di awal penayangan banyak yang mengkritik alurnya lambat, akan tetapi penggemar menyukai plotnya yang menarik. Apalagi, akhir ceritanya pun bahagia.

Aktris cantik lawan main Ahn Bo Hyun di drama. (Foto: SoomI

Serial ini mengisahkan Ban Ji Eum (Shin Hye Sun) telah berinkarnasi 19 kali. Dia memiliki kemampuan mengingat kehidupan lampaunya, termasuk yang pertama. Dia bertemu Mun Seo Ha (Ahn Bo Hyun) di hidupnya yang ke-18 tetapi dipisahkan kematian. Lalu bertemu dan menjalin hubungan kembali di kehidupan ke-19.

2. Jo Bo Ah

Jo Bo Ah menjadi kekasih Ahn Bo Hyun di serial Military Prosecutor Doberman. Sebagai orang yang bekerja di kemiliteran sebagai jaksa, mereka bersatu untuk menangkap penjahat.

Aktris cantik lawan main Ahn Bo Hyun di drama. (Foto: Instagram/@bohuynahn)

Menariknya, Ahn Bo Hyun (perankan karakter Do Bae Man) memiliki alasan berbeda saat bekerja, yakni demi kesuksesan. Sementara Jo Bo Ah (perankan karakter Cha Woo In), yang merupakan anak keluarga chaebol alias konglomerat ingin membalas dendam. Meski berbeda latar belakang, keduanya mampu bekerjasama dan menampilkan chemistry yang apik.

Halaman:
1 2
