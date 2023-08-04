Persiapan Isyana Sarasvati Meriahkan Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara

JAKARTA - Isyana Sarasvati terlibat dalam Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara yang dihelat pada Sabtu – Minggu, 19 dan 20 Agustus 2023 di JIExpo Theater Jakarta. Tak sendiri, Isyana akan tampil bersama antika Abigail, Swain Mahisa, Alsant Nababan, Taufan Purbo, Mirabeth Sonia, Christine Tambunan, Nino Prabowo, Yuyun Arfah, dan Gabriel Harvianto. Mereka akan silih berganti menyanyikan 31 lagu daerah dan nasional yang akan membangkitkan semangat nasionalisme para penonton.

“Awalnya aku diajak oleh Kak Avip, karena dia adalah mentor vokal klasik aku dari kecil. Ketika aku lihat konsep pertunjukan ini, keren banget ya karena bisa membangkitkan kebanggaan anak muda terhadap keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Melalui pagelaran ini kita bisa menunjukkan berbagai macam keindahan yang kita punya dan harapannya agar generasi muda semakin menyadari bahwa budaya kita itu keren,” ujar Isyana.

BACA JUGA:

Sutradara Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’ Rusmedie Agus mengatakan bahwa pertunjukan ini akan lebih megah dibandingkan dengan dua edisi Pagelaran Sabang Merauke yang sudah terlaksana pada tahun lalu. Pembaruan akan terasa lebih menonjol dari sisi multimedia, pengadeganan cerita, tata suara hingga aksi-aksi teatrikal yang akan disajikan di atas panggung.

“Karena mengangkat tema pahlawan nusantara, alur cerita jelas berbeda dibanding Pagelaran Sabang Merauke sebelumnya. Tata panggung akan mengusung konsep perjuangan para pahlawan dari Aceh hingga Papua dipadukan dengan tampilan multimedia yang lebih megah. Lalu di wilayah koreografi dan busana juga kami sempurnakan agar mampu menggugah perasaan penonton untuk semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia,” Rusmedi menjelaskan.

Pagelaran Sabang Merauke ‘Pahlawan Nusantara’ kembali mempercayakan urusan koreografi kepada koreografer handal Sandhidea Cahyo Narpati didukung oleh seniman tari daerah Mugiyono Kasido, Abib Igal, Gunk Mas, Okvalica. Tak ketinggalan pula budayawan senior Butet Kertaradjasa yang akan menampilkan kemampuan teatrikalnya di atas panggung dan juga penampilan istimewa dari ventriloquist Kak Tony.

Sementara itu pada lini busana, sejumlah desainer kenamaan Tanah Air juga akan memamerkan koleksi terbaik dengan nuansa etnik Indonesia. Mereka diantaranya ialah Ivan Gunawan, Era Soekamto, Danny Satriadi, Denny Wirawan, Ghea Panggabean, Taufik Bachtiar, dan sejumlah anggota Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) lainnya. Tak ketinggalan, terdapat pula nama Iwan Tirta Private Collection dan Griya Ageman yang juga turut memamerkan koleksi Wastra Nusantara dalam pagelaran kali ini.