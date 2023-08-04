Monita Tahalea dan Gaby Cristy Tampil Akustikan di Music Zone by Okezone Radio

JAKARTA - Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah, Jumat (4/8/2023) juga menampilkan Monita Tahalea dan Gaby Cristy. Kedua penyanyi ini merupakan sesama alumni ajang pencarian bakat Indonesian Idol namun berbeda season.

Monita dan Gaby sendiri diketahui baru saja merilis single berjudul Pesan Singkat, setelah sebelumnya mereka menciptakan lagu dan menyanyikan lagu bertajuk Tak Sendiri di Album ke-2 Monita Tahalea, Dandelion yang rilis pada 2015.

Tampil di Music Zone, Monita dan Gaby tampak membuka penampilannya lagu berjudul Begitu Indah. Lagu tersebut diketahui sempat dibawakan oleh Gaby di 2007 dalam versi akustik.

"Lagu ini Padi yang bikin, tapi di 2007 aku punya kesempatan untuk me-recycle dengan versi akustik," ucap Gaby.

Pada penampilan keduanya, Monita tampak membawakan single hitsnya berjudul Memulai Kembali. Diiringi petikan gitar dari Gaby, para Zoners ikut menyanyikan lagu tersebut.

Menutup penampilannya, Monita dan Gaby membawakan single duet mereka bertajuk Pesan Singkat. Keduanya pun sempat membeberkan makna dari single tersebut.

"Pesannya untuk semua yang mendengarkan, kita berharap semua yang mendengarkan lagu ini bisa selalu ingat sama orang-orang yang berarti disekitar hidupnya. Terus jangan lupa untuk menjalin hubungan lagi," ungkap Gaby.

"Yang rantau bisa kirim pesan singkat supaya membuat orang feeling less alone, supaya nggak banyak orang yang merasa kesepian. Kita bisa jadi orang yang mengirim pesan singkat, atau kita juga bisa mengapresiasi orang-orang yang selalu ingat sama kita di hari-hari mereka," timpal Monita Tahalea.