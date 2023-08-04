LE SSERAFIM dan Demi Lovato Rilis Eve, Psyche and The Bluebeards Wife Versi Baru

SEOUL – LE SSERAFIM mengejutkan penggemar dengan merilis kembali lagu Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife versi duet dengan bintang Amerika Serikat, Demi Lovato.

Lagu tersebut aslinya merupakan b-side dari album perdana LE SSERAFIM, ‘Unforgiven’ yang dirilis May lalu. Video musik Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife kemudian dirilis pada 23 Mei disusul peluncuran versi bahasa Inggris pada Juli.

Ada beberapa versi lagu Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife yang direkam LE SSERAFIM. Termasuk dengan genre hip-hop remix yang berkolaborasi dengan BIBI, CAMO, dan Mirani. Sementara kolaborasi dengan penyanyi Amerika, Upsahl, diluncurkan 14 Juli lalu disusul duet Rina Swayama –penyanyi berdarah Jepang dan Inggris- pada 28 Juli.

Hari ini, Jumat (4/8/2023), melalui kanal YouTube HYBE LABELS, agensi yang menaungi LE SSERAFIM, mengunggah visualisasi versi Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife yang berkolaborasi dengan Demi Lovato. Duet ini cukup ditunggu-tunggu para FEARNOT –sebutan fandom LE SSERAFIM.

Single Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife sendiri cukup up beat yang mendukung konsep dan temanya sebagai lagu penyemangat. Tak hanya itu, mereka juga membawa pesan pengembangan diri dan mendobrak hal-hal tabu serta mendorong perempuan lebih berdaya.