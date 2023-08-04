Advertisement
MUSIK

Rilis All Day All Night Prince K Gandeng Ira Khayz hingga Yudansyah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |16:05 WIB
Rilis <i>All Day All Night</i> Prince K Gandeng Ira Khayz hingga Yudansyah
Prince K, Ira Khayz dan Yudansyah (Foto: Ist)
JAKARTA - Prince K mencoba peruntungannya di industri rekaman lewat single perdananya yang bertajuk All Day All Night. Dalam yang dikemas dengan nuansa dance pop dengan pengaruh musik house ini, Prince K mengajak penyanyi muda Ira Khayz untuk mengisi bagian vokal.

Tak cuma Ira Khayz, Prince K juga turut menggandeng adiknya, Yudansyah untuk mengisi bagian saxophone. Bahkan, sahabat masa kecilnya, Rio Aditomo, yang sudah berkecimpung selama 8 tahun di industri rekaman juga ikut andil dalam menciptakan lirik.

"Lagunya tentang rasa kasmaran pada seseorang tetapi sayangnya rasa itu tidak bersambut. Meskipun begitu, ini bukan jadi lagu yang sedih. Justru lagunya Flirty dan menggoda seperti aransemen musiknya.”, ujar Prince K.

Diproduksi oleh Khayz Entertainment, lagu All Day All Night menjadi penanda perluasan karier bermusiknya dari skena Dance menuju industri komersil. Bahkan, single ini juga merupakan perwujudan impian Prince K yang sejak kecil sudah memiliki angan untuk mempunyai lagu sendiri.

Prince K, Ira Khayz dan Yudansyah

“Buatku punya karya orisinal itu adalah sebuah mimpi yang terasa jauh untuk diraih tapi akhirnya aku bisa mewujudkannya. It’s a dream come true!," lanjutnya.

Lagu All Day All Night disajikan dengan pengaruh musik house yang chill dan sangat kental dengan nuansa musik era 2000-an awal. Alunan Saxophone di lagu ini juga memberikan sensasi musik yang hangat, sensual dan berbeda. Ditambah vokal menggoda dari Ira Khayz yang menghidupkan liriknya.

Lewat karya terbarunya, Prince K berharap agar singlenya bisa diterima baik oleh masyarakat luas. Terlebih, lagu ini sempat muncul sebagai musik pengiring sebuah web series berjudul Daniel & Nicolette yang dibintangi oleh Cinta Laura, Jerome Kurnia, Susan Sameh hingga Arya Vasco.

“Aku mau karierku semakin berkembang baik sebagai DJ maupun produser musik. Semoga lagu ini jadi awal jumpa yang mengesankan buat penikmat musik Indonesia”, paparnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
