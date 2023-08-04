Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

YG Entertainment Tunda Kontrak BLACKPINK, Member Diperkirakan Dapat Rp17 Miliar jika Perpanjang

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:03 WIB
YG Entertainment Tunda Kontrak BLACKPINK, Member Diperkirakan Dapat Rp17 Miliar jika Perpanjang
Member BLACKPINK diperkirakan terima Rp17 miliar jika perpanjang kontrak. (Foto: Instagram/@blackpinkofficial)
SEOUL - YG Entertainment kembali menunda perpanjangan kontrak BLACKPINK sampai tur dunia, BORN PINK, kelar. Di tengah itu, banyak spekulasi bermunculan termasuk soal kemungkinan nilai kontrak dan bagi hasil keuntungan dengan para member.

BLACKPINK seharunya memperbarui kontraknya pada 8 Agustus mendatang. Hal itu berdasarkan pada tanggal debut mereka pada 2016 silam. Namun, hingga Saat ini pihak agensi belum memberikan kejelasan mengenai kontrak BLACKPINK sehingga membuat penggemarnya resah.

Sebelumnya, YG Entertainment akan mengumumkan perpanjangan kontrak usai tur BORN PINK di Amerika Serikat yang berlangsung pada 11-26 Agustus. Kemungkinan buruknya, agensi baru benar-benar mengabarkannya usai keseluruhan tur dunia berakhir, yaitu setelah September.

Member BLACKPINK diperkirakan terima Rp17 miliar jika perpanjang kontrak. (Foto: Instagram/@blackpinkofficial)

Melansir Allkpop, Jumat (4/8/2023), terjadi kenaikan saham YG Entertainment selama Agustus. Hal itu diartikan menjadi sinyal positif perpanjangan kontrak Jisoo, Jennie, Rosé dan Lisa. Meskipun, banyak gosip liar yang menyebutkan jika keempat membernya memiliki potensi melebarkan karier di agensi luar negeri. Namun, tidak ada rumor yang terkonfirmasi.

Sementara itu, jika BLACKPINK memperpanjang kontraknya, mereka diperkirakan bakal menerima keuntungan semua proyek yang dikerjakan hingga 80 persen. Baik dari penjualan album, tiket konser, maupun marchendise. Sementara YG Entertainment akan menerima 20 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
