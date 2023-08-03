Mengenal 5 Jenis Pelet Paling Berbahaya dan Susah Disembuhkan

JAKARTA - Indonesia memang menjadi masih kental akan hal mistis. Tak sedikit masyarakatnya yang masih percaya tentang hal tersebut seperti pesugihan, santet, pelet, dan sebagainya.

Tak jarang bahkan ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sebut saja umumnya santet diperuntukkan untuk membalaskan dendam kepada seseorang, dan pelet untuk memikat orang yang disukainya.

Pelet sendiri memiliki beberapa jenis, bahkan dari semua jenisnya ada yang paling berbahaya. Tak hanya itu, pelet tersebut juga susah untuk disembuhkan.

Adapun berikut ini beberapa jenis pelet yang paling berbahaya dan sulit untuk disembuhkan.

1. Semar Mesem

Masyarakat Jawa mungkin tak asing dengan pelet satu ini. Ya, Semar Mesem termasuk pelet yang paling praktis, lantaran para pengguna pelet ini tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin.

Semua orang diketahui mampu menggunakan pelet jenis ini asalkan mereka mengetahui mantranya. Ilmu satu ini akan membuat targetnya terpesona hanya dengan melihat senyuman pelaku.

Efeknya, korban akan terbayang-bayang wajah pelaku serta selalu merasa rindu padanya. Konon, hingga kini belum ada obat untuk menyembuhkan korban semar mesem.

2. Jaran Goyang

Tak hanya Semar Mesem, di Jawa juga ada pelet Jaran Goyang yang terkenal dengan mantra kunonya. Korban pelet ini akan merasakan rindu mendalam hingga bisa membuatnya gila.

Bahkan, jika tak kunjung bertemu dengan pengirim pelet, ia bisa mati lantaran tersiksa oleh kerinduan. Seramnya, ajian satu ini acap kali menjadi sarana untuk menguras harta seseorang.