Adrian Tereliminasi, Ini Top 5 Kontes Swara Bintang 2023

JAKARTA - Top 6 Kontes Swara Bintang berlangsung panas dan meriah, pada 2 Agustus 2023. Ditayangkan langsung dari MNC Studios, enam peserta yang berkompetisi adalah Adrian, Fifian, Dio, Faris, Putri, dan Rahmat.

Kompetisi pada Rabu malam dimulai dengan performa ciamik Barbie Vina Fan dan tiga peserta Kontes Swara Bintang: Putri, Fififan, dan Dio. Penampilan mereka mendapat pujian dari dewan juri.

"Vokal Putri empuk banget. Lagu Laksamana Raja di Laut sesuai banget dengan role dan karakter vokalnya," ujar Inul Daratista memuji.

Tak hanya Putri, si pemilik Goyang Ngebor ini juga turut memuji penampilan Dio. "Kamu itu entertainer paket lengkap! Tertata dan sangat rapi. Improvisasinya juga sangat baik," ungkap Inul.

Adrian juga mendapat banyak pujian para juri. Sayang penampilannya tersebut tak mampu menyelamatkannya dari eliminasi. Peserta asal Bekasi tersebut harus menerima tersingkir dari kompetisi.

Dengan begitu, hanya tersisa lima kontestan yang akan melanjutkan kompetisi pada minggu depan. Mereka adalah Putri (Bogor), Fifian (Banten), Dio (Malang), Faris (Surabaya), dan Rahmat (Malang).

Jangan ketinggalan menonton Kontes Swara Bintang yang tayang live setiap Rabu, pukul 21.00 WIB di MNCTV rumahnya dangdut Indonesia.