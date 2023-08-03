Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adrian Tereliminasi, Ini Top 5 Kontes Swara Bintang 2023

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:41 WIB
Adrian Tereliminasi, Ini Top 5 Kontes Swara Bintang 2023
Adrian tereliminasi dari panggung Kontes Swara Bintang 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Top 6 Kontes Swara Bintang berlangsung panas dan meriah, pada 2 Agustus 2023. Ditayangkan langsung dari MNC Studios, enam peserta yang berkompetisi adalah Adrian, Fifian, Dio, Faris, Putri, dan Rahmat.

Kompetisi pada Rabu malam dimulai dengan performa ciamik Barbie Vina Fan dan tiga peserta Kontes Swara Bintang: Putri, Fififan, dan Dio. Penampilan mereka mendapat pujian dari dewan juri.

"Vokal Putri empuk banget. Lagu Laksamana Raja di Laut sesuai banget dengan role dan karakter vokalnya," ujar Inul Daratista memuji.

Tak hanya Putri, si pemilik Goyang Ngebor ini juga turut memuji penampilan Dio. "Kamu itu entertainer paket lengkap! Tertata dan sangat rapi. Improvisasinya juga sangat baik," ungkap Inul.

Adrian juga mendapat banyak pujian para juri. Sayang penampilannya tersebut tak mampu menyelamatkannya dari eliminasi. Peserta asal Bekasi tersebut harus menerima tersingkir dari kompetisi.

Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Dengan begitu, hanya tersisa lima kontestan yang akan melanjutkan kompetisi pada minggu depan. Mereka adalah Putri (Bogor), Fifian (Banten), Dio (Malang), Faris (Surabaya), dan Rahmat (Malang).

Jangan ketinggalan menonton Kontes Swara Bintang yang tayang live setiap Rabu, pukul 21.00 WIB di MNCTV rumahnya dangdut Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement