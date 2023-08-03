Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Sajikan 4 Program Rekomendasi dalam Awesome August

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:02 WIB
GTV Sajikan 4 Program Rekomendasi dalam <i>Awesome August</i>
GTV Awesome August (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sederet program terbaik GTV akan tampil dalam 'Awesome August'. Program pertama yang layak dinantikan adalah Indonesian ESports Awards 2023 yang akan hadir sepanjang bulan Agustus 2023.

Para pencinta e-Sports bisa mendukung jagoannya dalam ajang ini dengan memberikan vote melalui aplikasi RCTI+, sepanjang 27 Juli-27 Agustus 2023. Ajang penghargaan ini akan disiarkan langsung dari Studio RCTI+, pada 29 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB.

Program Hidden Games yang memulai debutnya pada 10 Agustus mendatang, menjadi game show terbaru GTV yang layak ditunggu. Dipandu Komeng, Jarwo Kwat, dan Astrid Tiar, game show ini akan tayang setiap Kamis dan Jumat, pukul 16.00 WIB.

GTV

Selanjutnya, ada program I Love Indonesia yang akan memanjakan mata kamu dengan pesona alam dan budaya Indonesia. Program yang  dipandu Marlon Abraham ini akan tayang di GTV setiap Sabtu dan Minggu, pukul 15.45 WIB.

Tak hanya soal destinasi wisata, GTV juga memberikan rekomendasi kuliner khas nusantara lewat program Tukang Makan yang tayang setiap Senin-Rabu, pukul 15.45 WIB. Program ini nantinya akan diisi oleh Desy Ngapak, Claudia Andhara, dan Hifdzi Khoir.

Sederet program awesome di atas siap hadir untuk memeriahkan bulan Agustus. Tonton semuanya melalui channel GTV dalam aplikasi RCTI+ dan Vision+. Bagi yang berdomisili di Jabodetabek, bisa menonton GTV di kanal digital 28 UHF.  

Berbagai informasi dan update program terbaru GTV, juga dapat kamu ketahui dengan mengikuti akun @officialgtvid di media sosial.

