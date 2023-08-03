Biodata dan Profil Lizzo, Penyanyi yang Terjerat Isu Pelecehan Seksual

JAKARTA - Biodata dan profil Lizzo akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Lizzo dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual.

Bukan hanya itu, beberapa kasus juga menjerat Lizzo. Ia juga dituding menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat karena kerap rasis dalam beberapa insiden antara 2021 hingga 2023. Tuduhan ini disampaikan dalam gugatan yang diajukan Selasa, 1 Agustus 2023.

BACA JUGA: Penyanyi Lizzo Dituduh Lakukan Pelecehan Seksual hingga Bully Mantan Penari

Beberapa kesaksian para penari mengungkapkan kalau Lizzo juga sering mengkritik kenaikan berat badan seorang penari baru-baru ini dan kemudian memarahinya. Gak hanya itu, Lizzo memecat si penari karena merekam pertemuan di antara mereka.

Gugatan ini diajukan di Los Angeles dan pertama kali dilaporkan oleh NBC News. Gugatan lain yang tertera adalah Lizzo diduga memaksa penarinya untuk menyentuh penari telanjang di satu klub malam di Amsterdam, Belanda.

Seperti diketahui, Lizzo bernama asli Melissa Viviane Jefferson. Ia lahir pada 27 April 1988 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat.

Selama berkarier ia telah mengeluarkan empat album yakni Lizzobangers (2013), Big Grrrl Small World (2015), Cuz I Love You (2019) dan Special (2022).

Selama berkarier di industri musik dunia, Lizzo juga telah mendapatkan empat piala Grammy Awards.

BACA JUGA: