Akhirnya Bertemu, Deddy Corbuzier Sulit Menilai Pinkan Mambo

JAKARTA - Pinkan Mambo kini menjadi perbincangan netizen. Ia menjadi perbincangan hangat lantaran permasalahannya dengan sang anak, MA.

MA mengaku pernah dilecehkan oleh ayah sambungnya alias suami Pinkan Mambo. Banyak yang menilai jika Pinkan seolah tak percaya atas pelecehan yang dialami anaknya.

Pinkan semakin menjadi perbincangan lantaran beberapa kali saat muncul di podcast dan stasiun televisi, ia dengan percaya diri menyebutkan kalau dirinya seorang ibu yang baik untuk MA, seperti saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier.

Seolah tak ingin ambil pusing dengan apa yang dibicarakan Pinkan, Deddy mengaku dirinya tak merasa kesal. Deddy berusaha untuk menikmati setiap perbincangan dengan bintang tamu di podcastnya, siapapun itu.

"Kalau saya gak kesel. Sama siapa pun bintang tamunya saya menikmati. Cuma lucu,"ujar Deddy Corbuzier di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Deddy memilih untuk tak banyak berkomentar lantaran dirinya juga tak memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Pinkan. Namun ketika berbincang bersama di podcast, Deddy hanya berusaha untuk membantah apa yang menurutnya keliru dari pernyataan Pinkan.

"Saya sulit bicara karena saya gak tahu keadaan yang ada di keluarga itu seperti apa. Cuma kalau kemarin kalau buat saya, saya lawan. Contohnya dia mengatakan, ‘Saya adalah seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini. Gak ada ibu yang lebih baik dibandingkan saya’ saya lawan dong. Kalau gitu ibu dia gak lebih baik dari dia, ibu saya gak lebih baik dari dia. Ya kayak gitu," sambungnya.

BACA JUGA: