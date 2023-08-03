Advertisement
Mengenal Lies Noor, Aktris Cantik Era 50-an yang Meninggal Muda

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:00 WIB
Mengenal Lies Noor, Aktris Cantik Era 50-an yang Meninggal Muda
Lies Noor. (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Lies Noor menyemarakkan industri perfilman Indonesia di era 1950-an. Ia salah satu artis lawas yang bersinar di masa itu.

Pemilik nama asli Elisa Firmansjah Noor ini lahir di Batavia (Jakarta), 12 Juli 1943. Memulai kariernya di usia yang belia, yakni 9 tahun.

Bermula pada tahun 1952, ketika Basuki Effendi menawarkannya bermain film Pulang. Sebenarnya, keluarga Lies tak setuju bila dia berkutat di industri hiburan.

Film Pulang ternyata mendapat respons baik kala itu. Nama Lies langsung cepat dikenal masyarakat luas.

Lies lalu membintangi film Rentjong dan Surat pada 1953, disusul dengan Koprol Djono di tahun berikutnya. Popularitas itu membuat sang aktris digadang sebagai harapan baru perfilman Indonesia.

Bahkan pada 1956, Lies bertolak ke Hong Kong bersama delegasi Indonesia untuk menghadiri Festival Film Asia Pasifik yang ke-3. Gelaran ini adalah acara yang diinisiasi Badan Direktur Federasi Produser Film di Asia-Pasifik.

