HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Luna Maya Ungkap Kriteria Cowok Red Flag Versinya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:07 WIB
Luna Maya Ungkap Kriteria Cowok Red Flag Versinya
Luna Maya ungkap kriteria cowok red flag versinya (Foto: IG Luna Maya)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya mengungkapkan kriteria cowok red flag menurutnya. Kata red flag akhir-akhir ini sangat populer dalam hubungan percintaan.

Dalam sebuah hubungan, red flag biasa digunakan untuk menunjukkan sikap seseorang yang menunjukkan kondisi berbahaya dan harus seharusnya dihentikan. Kata red flag ini pun dapat disematkan pada cewek ataupun cowok

BACA JUGA:

Nia Ramadhani Bongkar Sifat Luna Maya: Marah-Marah Mulu saat Grogi 

Luna Maya Ungkap Kriteria Cowok Red Flag Versinya

Artis cantik Luna Maya ternyata memiliki pandangan sendiri tentang cowok red flag. Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang harus dia hindari dari seorang lelaki.

“Ok, pertama bau,” kata Luna Maya dikutip dari TikTok Kemal Pahlevi, Kamis (3/8/2023).

Hal pertama tersebut sangatlah wajar. Pasalnya bau badan memang membuat seseorang menjadi tidak nyaman saat sedang bersama. Selanjutnya, mantan kekasih Ariel Noah ini pun tak suka dengan pria yang suka menebar janji namun tak pernah ditepati. Hal ini memang dapat membuat sakit hati dan kecewa.

“Terus kedua, suka janji tapi gak ditepati. No, no,” ucap Luna Maya.

Hal terakhir yang menurut Luna Maya cowo res flag sangat unik. Kriteria ini sepertinya tidak pernah disebutkan oleh orang lain sebelumnya. Menurut Luna, cowo dengan sepatu paku-paku merupakan kriteria res flag lainnya. Sebagai seseorang yang paham dengan fashion, Luna sepertinya merasa sepatu tersebut tidak akan cocok digunakan para lelaki.

“Iya kalau tiba-tiba dia pake paku-paku gitu,” kata Luna Maya.

 BACA JUGA:

1 2
