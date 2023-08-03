Advertisement
Arfita Dwi Putri Bantah Kesaksian Saksi Yama Carlos Terkait Perselingkuhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:01 WIB
Arfita Dwi Putri Bantah Kesaksian Saksi Yama Carlos Terkait Perselingkuhan
Arfita Dwi Putri bantah selingkuhi Yama Carlos (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Pasangan Yama Carlos dan Arfita Dwi Putri kembali menjalani proses sidang perceraian. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Yama Carlos di Pengadilan Negeri Tangerang.

Yama Carlos terlihat hadir sementara Arfita memilih absen dan diwakili oleh kuasa hukumnya, Yudi Wira Bangsawan. Salah satu poin yang sempat disinggung dalam persidangan oleh pihak Yama Carlos mengenai adanya dugaan perselingkuhan.

Yama Carlos Perlihatkan Bukti Perselingkuhan Istri dengan Pria Lain 

Yama Carlos menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa mengetahui mengenai perselingkuhan Arfita dengan pria berinisial A. Namun, Yudi Wira Bangsawan menjelaskan jika peristiwa itu tak dilihat langsung oleh saksi melainkan teman dari saksi. Sehingga saksi tidak berada di tempat kejadian terjadinya perselingkuhan seperti yang diduga oleh Yama.

"Mereka menjelaskan terkait adanya dugaan perselingkuhan. Ketika kita coba gali masalah perselingkuhan itu justru saksinya menjelaskan tidak melihat langsung. Saksi menjelaskan bahwa dia mendapat informasi dari temannya. Artinya kan dia tidak ada waktu dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Arfita,"ujar Yudi Wira Bangsawan di Pengadilan Tangerang, Banten.

Menurutnya, seseorang bisa memberikan kesaksian jika melihat peristiwa secara langsung. Sehingga, pihak Arfita pun meragukan kesaksian tersebut.

"Saksi itu kan harus yang melihat langsung, bukan yang mendapat informasi dari pihak ketiga. Makanya kami agak meragukan," sambungnya.

Sementara dua saksi lainnya yang merupakan ART di rumah Yama dan Arfita memberikan kesaksian mengenai perilaku Arfita yang dianggap buruk. Selain itu, dijelaskan pula oleh saksi bahwa Yama Carlos selama ini selalu memenuhi kebutuhan keluarganya. Menanggapi hal tersebut, Yudi hanya menyebut jika permasalahan rumah tangga Yama dan Arfita memang sudah berlarut-larut dari berbagai sisi, salah satunya urusan nafkah dan perbedaan keyakinan diantara keduanya.

"Terkait pernyataan dari ART-nya, semuanya mengarahkan seolah-olah Arfita itu sosok istri yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dijelaskan bahwa Pak Yama memberikan seluruh kebutuhan Ibu Arfita, padahal kenyataannya ya kita semua tahu lah. Jadi, permasalahan dalam rumah tangga itu bukan cuma masalah perbedaan agama, tapi ada permasalahan nafkah juga. Sehingga sering timbul berbagai permasalahan,"jelasnya.

