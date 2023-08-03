Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier Akui Bingung Dengar Jawaban Pinkan Mambo

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |04:01 WIB
Deddy Corbuzier Akui Bingung Dengar Jawaban Pinkan Mambo
Deddy Corbuzier pusing dengar jawaban Pinkan Mambo
A
A
A

JAKARTA Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi karena anaknya, MA mengaku mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya.

Namun demikian, mantan personil Ratu itu sebelumnya telah menyanggah apa dikatakan putri sulungnya.

Saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier, Pinkan Mambo membahas banyak hal soal dugaan pelecehan seksual terhadap anaknya.

Namun, banyak pertanyaan dilontarkan Deddy Corbuzier dalam podcast tersebut, Pinkan Mambo tidak pernah menjawab secara jelas. Penyanyi 42 tahun itu justru kerap mengalihkan pembicaraan dan banyak pernyataan bertentangan.

“Pusing kan anda, saya juga pusing,” tulis Deddy Corbuzier dalam kolom komentar YouTube miliknya, dilihat pada Kamis (3/8/2023).

Suami Sabrina Chairunnisa ini mempermasalahkan jawaban Pinkan Mambo, setiap dirinya bertanya terkait peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh MA.

“Apaan sih ini? Anak lu dilecehin loh! Kok malah gini jawabnya,” tulis Deddy dalam thumbnail videonya.

