Deddy Corbuzier Tak Ingin Pandang Pinkan Mambo Sebelah Mata, Ini Sebabnya

JAKARTA - Deddy Corbuzier sempat mengundang Pinkan Mambo sebagai bintang tamunya di YouTube pribadi miliknya baru-baru ini. Deddy mengaku selalu menikmati pembicaraan dengan semua bintang tamu, termasuk Pinkan, diundang olehnya.

“Kalau saya nggak kesel (dengan Pinkan Mambo) sama siapa pun bintang tamunya saya menikmati cuma lucu,” kata Deddy Corbuzier saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan Kamis (3/8/2023).

Pria berkepala pelontos ini mengaku, ada beberapa pernyataan disampaikan Pinkan Mambo tidak dimengerti olehnya. Maka dari itu, ia pun merasa sulit menyimpulkan pernyataan - pernyataan dari bintang tamunya tersebut.

"Justru itu saya nggak mendapatkan jawabannya kan," ucap Deddy Corbuzier secara singkat.

Deddy enggan memandang Pinkan dengan sebelah mata. Menurutnya, banyak faktor yang tidak diketahuinya tentang sosok Pinkan. Sehingga ia merasa tidak pantas menghakimi mantan personel Duo Ratu itu.

"Gini kalau make sense atau enggak tergantung orangnya, mungkin bagi dia make sense, sulit menilainya,” terang Deddy.

Deddy merasa ada beberapa pernyataan Pinkan tidak disetujuinya. Salah satunya pernyataan Pinkan Mambo, mengklaim dirinya sebagai ibu paling baik di dunia ini.

"Saya sulit bicara karena saya nggak tahu keadaan ada di keluarga itu seperti apa. Cuma kalau kemarin kalau buat saya, lawan contohnya dia mengatakan, ‘Saya adalah seorang ibu yang paling baik di muka bumi ini. Nggak ada ibu yang lebih baik dibandingkan saya’ saya lawan dong,” ujar Deddy Corbuzier.

“Kalau gitu ibu dia nggak lebih baik dari dia, ibu saya nggak lebih baik dari dia. Ya kayak gitu,” terangnya lagi.

