HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Momen Manis Perayaan Ultah Jessica Mila Bersama Keluarga Suami

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:48 WIB
Intip Momen Manis Perayaan Ultah Jessica Mila Bersama Keluarga Suami
Jessica Mila dan Yakup Hasibuan (Foto: IG Jessica Mila)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Mila berusia 31 tahun pada Kamis (3/8/2023). Perayaan ulang tahun Jessica Mila dihelat dengan penuh kehangatan bersama keluarga sang suami.

Raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan oleh Jessica Mila. Ia juga terlihat begitu terharu saat ayah dan ibu mertuanya memberikan pelukan hangat serta membawa kue ulang tahun lengkap dengan lilin di atasnya.

Momen manis ini dibagikan oleh kedua kakak ipar Jessica Mila, Petty dan Putri Hasibuan. Mengunggah video momen perayaan ulang tahun Jessica Mila di rumah, mereka menuliskan pesan berisi harapan terbaik untuk adik iparnya itu.

"Happy birthday my dearest little sister. I love you sayang, god bless you always," tulis Petty Hasibuan.

"Happy birthday sayangku," tulis Putri Hasibuan.

Jessica Mila terlihat semakin semringah ketika momen membuka kado dari suaminya. Ternyata, Mila mendapat sebuah jam tangan. Ia pun langsung memeluk sang suami yang dibalas dengan kecupan di keningnya.

Perayaan ulang tahunnya kali ini pun menjadi yang pertama kali dirasakannya dengan menyandang status sebagai seorang istri. Sebagaimana diketahui, acara pernikahan Mila dan Yakup berlangsung pada 5 Mei 2023 lalu.

