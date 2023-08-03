Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Film China yang Dilarang Tayang di Indonesia, Adegan Kontroversial Jadi Penyebab

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:30 WIB
7 Film China yang Dilarang Tayang di Indonesia, Adegan Kontroversial Jadi Penyebab
East Palace, West Palace (Foto: IMDB)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah film China yang dilarang tayang di Indonesia. Larangan tersebut berlaku lantaran film-film berikut ini mengandung unsur sensual dan juga kontradiktif.

Beberapa diantaranya bahkan berisi tentang sisi gelap masyarakah China hingga membuatnya mendapat pertentangan. Kendati begitu, film-film ini dibintangi oleh selebriti papan atas dengan kemampuan akting yang cukup mengagumkan.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut, film China yang dilarang tayang di Indonesia:

1. East Palace, West Palace (1996）

East Palace, West Palace

Film East Palace, West Palace dilarang tayang di Indonesia lantaran mengandung unsur homoseksual. Bahkan film yang disutradarai Zhang Yuan ini belum mendapatkan izin tayang karena mendiskreditkan citra sosial tentang korupsi.

Film ini sendiri mengisahkan seorang penulis bernama A-Lan yang merupakan seorang gay. Ia diceritakan tertarik dengan seorang polisi bernama Xiao Shi.

2. To Live (1994)

To Live

Salah satu film yang menceritakan tentang revolusi Cina berjudul To Live rilis tahun 1994 tidak boleh tayang di Indonesia. Pasalnya film yang disutradarai oleh Zhang Yimou mengangkat kebijakan Tiongkok yang sangat kontroversial.

Sayang sekali, padahal To Live dibintangi oleh Ge You dan Gong Li, selebriti papan atas masa itu.

3. Seventeen Years (1999)

Seventeen Years

Seventeen Years merupakan film China yang rilis pada 1999 dan disutradarai oleh Zhang Yuan. Film yang dibintangi oleh Li Bingbing ini bahkan sempat memperoleh penghargaan Director's Award di Festival Film Venesia ke-56.

Sayang, film ini mendapat kecaman diduga karena memfitnah paham sosialis.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/206/2862237/7-rekomendasi-drama-china-romantis-gak-kalah-manis-dari-drakor-2m4EIecQnb.jpg
7 Rekomendasi Drama China Romantis, Gak Kalah Manis dari Drakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/05/206/2701353/cloudy-mountain-aksi-selamatkan-terowongan-yunjiang-dan-penduduk-sekitar-g1mU7GOEDm.jpg
Cloudy Mountain, Aksi Selamatkan Terowongan Yunjiang dan Penduduk Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/22/206/2692445/the-captain-co-pilot-sempat-tersedot-keluar-pesawat-3u8633-hampir-alami-kecelakaan-fatal-0Hs7EwQFx5.jpg
The Captain: Co-Pilot Sempat Tersedot Keluar, Pesawat 3U8633 Hampir Alami Kecelakaan Fatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/206/2666468/film-the-warrior-from-the-sky-ketika-dewa-langit-dibuang-ke-bumi-IGkJy6c4hD.jpg
Film The Warrior From The Sky: Ketika Dewa Langit Dibuang ke Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/33/2448106/wang-yibo-dan-artis-senior-dituduh-manfaatkan-banjir-china-untuk-popularitas-gXTJNPSnIL.jpg
Wang Yibo dan Artis Senior Dituduh Manfaatkan Banjir China untuk Popularitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/22/33/2444487/duh-fans-fanatik-pasang-alat-pelacak-di-mobil-wang-yibo-qBFsJDhsvV.jpg
Duh, Fans Fanatik Pasang Alat Pelacak di Mobil Wang Yibo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement