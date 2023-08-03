7 Film China yang Dilarang Tayang di Indonesia, Adegan Kontroversial Jadi Penyebab

JAKARTA - Ada sejumlah film China yang dilarang tayang di Indonesia. Larangan tersebut berlaku lantaran film-film berikut ini mengandung unsur sensual dan juga kontradiktif.

Beberapa diantaranya bahkan berisi tentang sisi gelap masyarakah China hingga membuatnya mendapat pertentangan. Kendati begitu, film-film ini dibintangi oleh selebriti papan atas dengan kemampuan akting yang cukup mengagumkan.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut, film China yang dilarang tayang di Indonesia:

1. East Palace, West Palace (1996）

Film East Palace, West Palace dilarang tayang di Indonesia lantaran mengandung unsur homoseksual. Bahkan film yang disutradarai Zhang Yuan ini belum mendapatkan izin tayang karena mendiskreditkan citra sosial tentang korupsi.

Film ini sendiri mengisahkan seorang penulis bernama A-Lan yang merupakan seorang gay. Ia diceritakan tertarik dengan seorang polisi bernama Xiao Shi.

2. To Live (1994)

Salah satu film yang menceritakan tentang revolusi Cina berjudul To Live rilis tahun 1994 tidak boleh tayang di Indonesia. Pasalnya film yang disutradarai oleh Zhang Yimou mengangkat kebijakan Tiongkok yang sangat kontroversial.

Sayang sekali, padahal To Live dibintangi oleh Ge You dan Gong Li, selebriti papan atas masa itu.

3. Seventeen Years (1999)

Seventeen Years merupakan film China yang rilis pada 1999 dan disutradarai oleh Zhang Yuan. Film yang dibintangi oleh Li Bingbing ini bahkan sempat memperoleh penghargaan Director's Award di Festival Film Venesia ke-56.

Sayang, film ini mendapat kecaman diduga karena memfitnah paham sosialis.