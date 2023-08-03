5 Artis Alami Kecelakaan tapi Lolos dari Maut, Terbaru Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

JAKARTA - Kecelakaan kendaraan bukan hanya dialami masyarakat biasa saja, bahkan sejumlah publik figur Tanah Air juga pernah mengalaminya.

Kecelakaan kendaraan baik itu motor, mobil maupun transportasi umum tidak ada yang ingin menghendakinya. Biasanya, kecelakaan terjadi disebabkan berbagai problema mulai dari rasa ngantuk, kelelahan hingga perdebatan yang ada di dalam kendaraan.

Nah, berikut ini deretan artis yang mengalami kecelakaan namun nyawa para publik figur ini masih diberikan keselamatan oleh Sang Pencipta dilansir dari beragam sumber, Kamis (3/8/2023):

5. Dinda Kanya Dewi

Artis yang selamat dari kecelakaan mobil adalah Dinda Kanya Dewi. Perempuan yang kerap memerankan antagonis ini mengalami kecelakaan mobil pada 4 Juli 2009, menjelang Subuh.

Saat itu, Dinda menyetir sendiri dan baru pulang syuting sinetron Cinta Fitri di kawasan Cinere, Depok. Dinda yang tidak mengenakan sabuk pengaman menabrak trotoar di sekitar Jalan Kramat, Salemba, karena menghindari pengendara motor. Akibat kecelakaan ini, mata kanan Dinda nyaris buta.

4. Shireen Sungkar

Lalu, ada putri Mark Sungkar mengalami kecelakaan mobil pada 6 Agustus 2010. Saat itu, Shireen berusaha pindah lokasi syuting, mobil yang dikendarainya menabrak mikrolet yang berhenti mendadak.

Akibat kecelakaan tersebut, Shireen yang mengendarai mobilnya sendiri menderita memar di dada lantaran terbentur setir.

Mobil Mercedes Benz bernomor polisi B 3 UH yang dikendarainya pun rusak berat dengan bagian kap depan hancur.

3. Dul Jaelani

Berikutnya ada putra dari Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang mengalami tragedi kecelakaan lalu lintas yang dialami Dul Jaelani pada 2013.

Di mana, kala itu mobil yang dikendarai itu menabrak pembatas jalan tol hingga keluar dari jalur yang sebenarnya.

Kecelakaan pun tak bisa dihindari hingga membuatnya luka-luka dan bukan hanya itu, bahkan dia menewaskan tujuh orang lainnya masih membekas di benaknya hingga saat ini.