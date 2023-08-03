Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yama Carlos Perlihatkan Bukti Perselingkuhan Istri dengan Pria Lain

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:04 WIB
Yama Carlos Perlihatkan Bukti Perselingkuhan Istri dengan Pria Lain
Yama Carlos perlihatkan bukti perselingkuhan istri dengan pria lain (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Sidang perceraian Yama Carlos kembali digelar, Kamis (3/8/2023) di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan tiga saksi yang dihadirkan oleh Yama Carlos.

Ricci selaku kuasa hukum Yama Carlos mengaku dari tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Linda dan Leni yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Yama dan Arfita serta Natalie selaku rekan keduanya, saksi Natalie lah yang dianggap sebagai 'saksi kunci'.

BACA JUGA:

Yama Carlos Ungkap Alasan Dilarang Istri Temui Anak, Singgung Soal Intimidasi 

Yama Carlos Perlihatkan Bukti Perselingkuhan Istri dengan Pria Lain

Pasalnya, Natalie memberikan kesaksian jika ia mengetahui keberadaan Arfita yang diduga sedang bersama selingkuhannya berinisial A dimana putra Yama dan Arfita, Marco juga berada dalam pengawasan Arfita dan pria yang diduga selingkuhannya itu.

"Menurut saya yang paling mantep itu kesaksian dari temannya yang mengenal Yama dan Arfita yang memberikan kesaksian dengan mengatakan bahwa mengetahui keberadaan Arfita bersama laki-laki yang berinisial A yang diduga selingkuhannya dan juga bersama Marco,"ujar Ricci di Pengadilan Tangerang, Kamis (3/8/2023).

Yama Carlos yang semula tampak semringah pun mendadak begitu berapi-api lantaran merasa geram dengan sikap istrinya. Yama menyesalkan pernyataan Arfita yang seringkali menyinggung soal perbedaan agama di antara mereka hingga menjadi salah satu alasan Arfita menggugat cerai dirinya.

Ia mempertanyakan keseriusan Arfita yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya sehingga memilih berpisah dengannya. Menurutnya, apa yang diucapkan Arfita bertolak belakang dengan perilakunya yang dianggap tak pantas oleh Yama dimana Arfita berfoto bersama lelaki lain tanpa seizin Yama. Terlebih, mereka berdua belum resmi bercerai.

"Saya pertebal ya, yang bawa-bawa agama, yang membuat gugatan tentang agama, yang katanya mau kembali ke jalan yang benar ya, saya tebelin aja. Pantas gak, orang yang mengaku mau kembali ke jalan yang benar dan statusnya masih istri orang dan masih berproses di PN Tangerang berfoto seperti ini dengan suami orang tanpa seizin suaminya?" ujar Yama Carlos sambil menunjukkan foto sang istri bersama seorang pria di ponselnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093341/yama_carlos-loaW_large.jpg
Yama Carlos Resmi Menikah dengan Carina Ivola, Adik Caren Delano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956403/yama-carlos-sempat-minder-dengan-kekasih-gegara-faktor-ekonomi-ZoPQsIn9Ql.jpg
Yama Carlos Sempat Minder dengan Kekasih Gegara Faktor Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956294/yama-carlos-anggap-carina-ivola-penyeimbang-usai-membuatnya-ikhlas-soal-hak-asuh-anak-DYD1pAPWc9.jpg
Yama Carlos Anggap Carina Ivola Penyeimbang Usai Membuatnya Ikhlas Soal Hak Asuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956174/yama-carlos-ikhlas-hak-asuh-anak-jatuh-ke-tangan-mantan-istri-ini-alasannya-FD4xA5k4hr.jpg
Yama Carlos Ikhlas Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Mantan Istri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956085/perjuangan-yama-carlos-dapatkan-hak-asuh-anak-bikin-carina-ivola-jatuh-cinta-dn0zoVnYcU.jpg
Perjuangan Yama Carlos Dapatkan Hak Asuh Anak Bikin Carina Ivola Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/33/2956011/penuh-pertimbangan-ini-alasan-yama-carlos-pacari-carina-ivola-sR7lH640q2.jpg
Penuh Pertimbangan, Ini Alasan Yama Carlos Pacari Carina Ivola
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement