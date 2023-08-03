Yama Carlos Perlihatkan Bukti Perselingkuhan Istri dengan Pria Lain

TANGERANG - Sidang perceraian Yama Carlos kembali digelar, Kamis (3/8/2023) di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan tiga saksi yang dihadirkan oleh Yama Carlos.

Ricci selaku kuasa hukum Yama Carlos mengaku dari tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Linda dan Leni yang merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Yama dan Arfita serta Natalie selaku rekan keduanya, saksi Natalie lah yang dianggap sebagai 'saksi kunci'.

Pasalnya, Natalie memberikan kesaksian jika ia mengetahui keberadaan Arfita yang diduga sedang bersama selingkuhannya berinisial A dimana putra Yama dan Arfita, Marco juga berada dalam pengawasan Arfita dan pria yang diduga selingkuhannya itu.

"Menurut saya yang paling mantep itu kesaksian dari temannya yang mengenal Yama dan Arfita yang memberikan kesaksian dengan mengatakan bahwa mengetahui keberadaan Arfita bersama laki-laki yang berinisial A yang diduga selingkuhannya dan juga bersama Marco,"ujar Ricci di Pengadilan Tangerang, Kamis (3/8/2023).

Yama Carlos yang semula tampak semringah pun mendadak begitu berapi-api lantaran merasa geram dengan sikap istrinya. Yama menyesalkan pernyataan Arfita yang seringkali menyinggung soal perbedaan agama di antara mereka hingga menjadi salah satu alasan Arfita menggugat cerai dirinya.

Ia mempertanyakan keseriusan Arfita yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya sehingga memilih berpisah dengannya. Menurutnya, apa yang diucapkan Arfita bertolak belakang dengan perilakunya yang dianggap tak pantas oleh Yama dimana Arfita berfoto bersama lelaki lain tanpa seizin Yama. Terlebih, mereka berdua belum resmi bercerai.

"Saya pertebal ya, yang bawa-bawa agama, yang membuat gugatan tentang agama, yang katanya mau kembali ke jalan yang benar ya, saya tebelin aja. Pantas gak, orang yang mengaku mau kembali ke jalan yang benar dan statusnya masih istri orang dan masih berproses di PN Tangerang berfoto seperti ini dengan suami orang tanpa seizin suaminya?" ujar Yama Carlos sambil menunjukkan foto sang istri bersama seorang pria di ponselnya.