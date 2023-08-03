Rieta Amilia Digugat Rp300 Miliar oleh Mantan Suami di PN Jaksel: Sidang Apa Ya?

JAKARTA - Rieta Amilia selaku ibunda Nagita Slavina mengaku tidak mengetahui gugatan yang dilayangkan mantan suaminya, Gideon Tengker terkait soal harta gono gini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Sidang apa ya?," ucap Rieta Amilia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Saat ditanya alasannya yang selalu mangkir di persidangan, Rieta Amilia tidak menjawabnya dengan jelas. Dia hanya menunjukan raut wajah santai dengan senyuman, meski dirinya berstatus tergugat terkait harta yang bernilai fantastis.

"Enggak, enggak," katanya sambil berjalan.

Ibu mertua Raffi Ahmad itu kini dalam buruan tim pengacara Gideon Tengker terkait masalah alamat rumahnya di Kawasan Tebet.

Pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan selalu menolak surat pemanggilan tergugat, Rieta Amilia, sebab yang bersangkutan tidak tinggal di alamat rumah tersebut.

Sementara itu, pihak Gideon Tengker meyakini bahwa Rieta Amilia memang tinggal di rumah itu.