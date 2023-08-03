Fuji dan Thariq Halilintar Asyik Latihan Bulutangkis, Fans Thofu Baper!

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, ia terlihat asyik latihan bulutangkis bersama sang mantan kekasih, Thariq Halilintar.

Momen itu dibagikan Fuji di akun TikTok pribadinya, @fujiiian. Siapa sangka, bibi dari Gala Sky ini mulanya hanya terlihat latihan bukutangkis bersama sang kakak, Fadly.

Tak lama kemudian, muncul sosok Thariq yang ternyata merupakan lawan dari tim Fuji dan Fadly.

Dari video yang diunggah pada Rabu (2/8/2023), Fuji terlihat begitu fokus saat berlatih. Begitu pula Thariq yang juga menjadi lawan dari mantan kekasihnya itu.

Dalam rekaman itu, dara 20 tahun ini juga mengenakan jersey dari The Good Vellas yang menaunginya di pertandingan badminton ini. Sedangkan Thariq berasal dari tim Kuy Entertainment dan akan melawan tim Fuji dan Fadly.

Selain Fuji yang sedang asyik latihan dengan Thariq, ada juga beberapa rekan lain. Salah satunya pembalap Tanah Air, Sean Gelael yang juga ikut latihan bersama mereka.