Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji dan Thariq Halilintar Asyik Latihan Bulutangkis, Fans Thofu Baper!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |17:27 WIB
Fuji dan Thariq Halilintar Asyik Latihan Bulutangkis, Fans Thofu Baper!
Fuji dan Thariq Halilintar. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, ia terlihat asyik latihan bulutangkis bersama sang mantan kekasih, Thariq Halilintar.

Momen itu dibagikan Fuji di akun TikTok pribadinya, @fujiiian. Siapa sangka, bibi dari Gala Sky ini mulanya hanya terlihat latihan bukutangkis bersama sang kakak, Fadly.

Tak lama kemudian, muncul sosok Thariq yang ternyata merupakan lawan dari tim Fuji dan Fadly.

Dari video yang diunggah pada Rabu (2/8/2023), Fuji terlihat begitu fokus saat berlatih. Begitu pula Thariq yang juga menjadi lawan dari mantan kekasihnya itu.

Dalam rekaman itu, dara 20 tahun ini juga mengenakan jersey dari The Good Vellas yang menaunginya di pertandingan badminton ini. Sedangkan Thariq berasal dari tim Kuy Entertainment dan akan melawan tim Fuji dan Fadly.

Selain Fuji yang sedang asyik latihan dengan Thariq, ada juga beberapa rekan lain. Salah satunya pembalap Tanah Air, Sean Gelael yang juga ikut latihan bersama mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement