Irma Purba Tak Terima Disebut Matre pada Boris Bokir, Bongkar Profesi Keluarga

JAKARTA - Setelah lama diam, Irma Purba akhirnya menanggapi tudingan yang mengatakan dirinya perempuan matre. Bahkan, sifat itu kabarnya menjadi penyebab Boris Bokir tak betah dan berselingkuh di belakangnya.

Lewat Instagram, Irma tampak membalas komentar seorang warganet yang mengatakan, "Enggak ada yang membenarkan perselingkuhan, tapi kalau satu keluarga matre dan minta dinafkahi ya capek juga jadi tulang punggungnya."

Gerah dengan tudingan tersebut, Irma Purba langsung membongkar semua pekerjaan anggota keluarganya yang ternyata memiliki karier cukup beragam, dari pegawai bank, petugas kesehatan, hingga pemilik rumah sewa.

"Ini yang komentar sedang butuh pinjaman duit gak? Hubungi kakak gue gih dia banker. Atau mau berobat? Noh abang ipar gue dokter. Enggak apa-apa pakai BPJS," sindir Irma Purba dengan memberikan emoticon tertawa, Kamis (3/8/2023).

Perempuan berdarah Batak itu kemudian menambahkan, "Atau barangkali ada yang cari kos kosan? Nanti gue tanya bapak gue ya. Ada yang kosong enggak kosannya. Nyabu kali lu ya. Rehab gih, nanti gue kasih kontak abang gue ya," imbuhnya.