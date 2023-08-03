Pinkan Mambo Mengaku Ibu Terbaik, Deddy Corbuzier Langsung Protes

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo tengah menjadi sorotan publik. Bermula dari pengakuan sang anak, MA, yang mengaku dilecehkan ayah tirinya, Steve Wantania.

MA dalam beberapa pernyataannya mengatakan Pinkan tidak percaya atas pelecehan yang dialaminya. Namun, dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Pinkan Mambo dengan percaya diri menyebut dirinya seorang ibu yang baik untuk MA.

BACA JUGA: Pinkan Mambo Bongkar Alasan Tak Ceraikan Suami Usai Ketahuan Lecehkan Anaknya

"Tidak seperti yang MA bilang kalau aku ibu yang tidak baik gitu. Enggak ada ibu yang lebih baik dari aku, percayalah," ujar Pinkan, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (3/8/2023).

Hal tersebut tentu langsung dibantah oleh Deddy Corbuzier. Dia tidak setuju karena berdasarkan pernyataan Pinkan itu, seolah ibu-ibu lainnya tidak baik.

"Kalau Anda mengatakan tidak ada ibu yang lebih baik dibandingkan Pinkan, nggak percaya saya. Berarti ibu saya tidak lebih baik dibandingkan Pinkan dong?" ucap Deddy.