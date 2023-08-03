Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Mengaku Ibu Terbaik, Deddy Corbuzier Langsung Protes

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:14 WIB
Pinkan Mambo Mengaku Ibu Terbaik, Deddy Corbuzier Langsung Protes
Deddy Corbuzier. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo tengah menjadi sorotan publik. Bermula dari pengakuan sang anak, MA, yang mengaku dilecehkan ayah tirinya, Steve Wantania.

MA dalam beberapa pernyataannya mengatakan Pinkan tidak percaya atas pelecehan yang dialaminya. Namun, dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Pinkan Mambo dengan percaya diri menyebut dirinya seorang ibu yang baik untuk MA. 

"Tidak seperti yang MA bilang kalau aku ibu yang tidak baik gitu. Enggak ada ibu yang lebih baik dari aku, percayalah," ujar Pinkan, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (3/8/2023).

Hal tersebut tentu langsung dibantah oleh Deddy Corbuzier. Dia tidak setuju karena berdasarkan pernyataan Pinkan itu, seolah ibu-ibu lainnya tidak baik.

"Kalau Anda mengatakan tidak ada ibu yang lebih baik dibandingkan Pinkan, nggak percaya saya. Berarti ibu saya tidak lebih baik dibandingkan Pinkan dong?" ucap Deddy. 

Halaman:
1 2
