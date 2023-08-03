Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dapat Hikmah Usai Kecelakaan, Rendy Kjaernett: Yang Paling Penting di Dunia Lady Nayoan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:08 WIB
Dapat Hikmah Usai Kecelakaan, Rendy Kjaernett: Yang Paling Penting di Dunia Lady Nayoan
Rendy Kjaernett (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rendy Kjaernett menyadari bahwa Lady Nayoan adalah sosok yang paling terpenting baginya di dunia ini. Hal tersebut terbukti ketika keduanya mengalami kecelakaan di Tol Jatibening tepatnya ruas tol Cikampek KM 6, Bekasi.

Peristiwa tersebut rupanya membuat Rendy merasa terpukul. Bahkan, ia mencoba untuk introspeksi diri dan mengambil hikmah atas kecelakaan tragis yang dialaminya bersama sang istri. 

"Mungkin lebih ngerasa yang saya sadar yang paling penting di dunia itu dia (Lady Nayoan)," ujar Rendy Kjaernett ditemui di Pengadilan Negeri Bekasi, Rabu, 2 Agustus 2023.

Kini, Rendy Kjaernett mengaku akan terlebih dahulu fokus merawat Lady Nayoan yang masih terbaring di rumah sakit dan menjalani masa pemulihan. Pascalnya, setelah kecelakaan itu, Lady memang mengalami luka hingga memar sehingga perlu adanya penanganan medis secara serius.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

"Pokoknya yang paling penting di dunia itu dia, saya pengen ngerawat dia, mau ketemu dia, setelah ini mau ngurus Lady dulu," jelasnya.

"Dari awal sampai sekarang aku yang rawat, aku yang ngurusin di sana, doain aja keadaan dia membaik, kondisi dia membaik. Komunikasi membaik, biar kalau komunikasi baik kan ada kemungkinan rujuk ya," tambahnya.

Bukan hanya itu, pria 35 tahun ini juga berkomitmen bahwa dirinya tak akan mengulangi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Mengingat akibat kejadian itu, rumah tangganya kini telah berada di ujung tanduk.

