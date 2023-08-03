Kejar Cita-Cita, Verrell Bramasta Kini Jadi Mahasiswa

JAKARTA - Verrell Bramasta kembali berjuang untuk mewujudkan cita-cita yang selama ini terpaksa dikorbankannya. Aktor 26 tahun itu memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yang berlokasi di Kota Bandar Lampung.

"Bismillah di umur 26 tahun ini saya baru akan memulai menjadi mahasiswa, untuk melanjutkan pendidikan formal saya,"tulis Verrell Bramasta, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Kamis (3/8/2023)

Baru menjadi mahasiswa di usia 26 tahun, Verrell merasa tak menjadi masalah lantaran baginya tak pernah ada kata terlambat untuk melangkah maju.

"Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Selama kita masih punya tekad dan semangat, kenapa tidak?" sambungnya.

Bukan sebuah keputusan yang datang secara tiba-tiba, Verrell mengaku sudah cukup lama untuk melanjutkan pendidikannya bahkan sampai ke luar negeri saat dirinya menamatkan jenjang sekolah menengah. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang figur publik dengan berkarir di dunia entertain.

Verrell pun akhirnya melanjutkan pendidikan yang selama ini sempat ditinggalkannya karena kesibukan di dunia hiburan.

"Sedikit bercerita, beberapa tahun yg lalu setelah saya lulus sekolah, cita-cita saya adalah untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya nya sampai keluar negeri. Tetapi hidup punya rencana lain. Dalam keadaan yg membuat saya harus memilih antara pendidikan atau karier, saat itu saya memilih karier," jelasnya.

Verrell pun mengaku berusaha untuk totalitas dalam pilihannya itu dengan bekerja keras dan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya.

"Saya tahu setiap keputusan akan membutuhkan pengorbanan. Jadi ketika memilih untuk membangun karier, saya semaksimal mungkin memanfaatkan peruntungan saya di dunia entertainment," sambungnya.

Setelah merasa cukup puas dengan apa yang telah diraih di dunia hiburan, Verrell merasa inilah saatnya untuk meneruskan cita-citanya di dunia pendidikan.

"Tahun demi tahun saya lewati, berbagai kerjaan sudah saya coba, alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai cita-cita saya dalam karier di dunia hiburan dan sekarang waktunya bukan lagi untuk mencari kesempatan melainkan untuk memantaskan," ujarnya.

