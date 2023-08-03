Raffi Ahmad Wujudkan Impian Rafathar Nonton Liverpool: Dia Excited Banget

JAKARTA - Sebagai seorang ayah, Raffi Ahmad ingin senantiasa membahagiakan anaknya. Salah satunya mewujudkan impian Rafathar melihat langsung klub sepakbola favoritnya yakni Liverpool FC di Singapura.

Seperti diketahui, Liverpool FC melakukan pertandingan persahabatan dengan Bayern Munchen FC di Singapura. Momen bahagia itu terlihat di unggahan terbaru @raffinagita1717.

Di postingan itu, Raffi Ahmad dan Rafathar terlihat berada di National Stadium Singapura. Selain menyaksikan pertandingan tersebut, Raffi Ahmad juga terus merangkul Rafathar.

Gerakan bahagia seakan mewarnai keduanya saat menonton langsung klub papan Eropa yang tampil pada kompetisi Liga Premiere League, Inggris.

"Youl Never Walk Alone " @liverpoolfc " Let's Go," tulis akun @raffinagita1717, Kamis (3/8/2023).

Pada unggahan itu, Raffi Ahmad membagikan momen ketika menonton Liverpool FC. Di mana, dia sesekali merekam kegiatan Rafathar begitu antusias melihat klub kesayangannya bermain.

"Wah, lihat tuh exited banget dia (Rafathar-red) tuh A lihat Jurgen Klopp," kata Raffi Ahmad.