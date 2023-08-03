Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisruh Saham Blue Bird, Suami Nikita Willy Bakal Diperiksa Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:39 WIB
Kisruh Saham Blue Bird, Suami Nikita Willy Bakal Diperiksa Polisi
Indra Priawan, suami Nikita Willy bakal diperiksa polisi (Foto: IG Nikita Willy)
JAKARTA - Mintarsih, tante dari Indra Priawan, melaporkan beberapa orang yang diduga menggelapkan sahamnya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 2 Agustus 2023.

Saat itu, Mintarsih datang ke Bareskrim Mabes Polri ditemani kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.

"Jadi sudah diputuskan diterima untuk diselesaikan untuk diproses," ujar Mintarsih setelah membuat laporan.

Kisruh Saham Blue Bird, Suami Nikita Willy Bakal Diperiksa Polisi

Untuk memperkuat laporan polisinya, Mintarsih juga memberikan bukti-bukti yang sudah dikantongi. Kini bukti-bukti itu dipegang oleh pihak Bareskrim.

"Lalu ada bukti lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ jelas sekali bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akte yang menghilangkan semua saham saya itu tidak disahkan. Jadi sebetulnya dari berbagai bukti kalau menurut saya sudah jelas," lanjutnya.

Akan tetapi, Mintarsih tidak menjelaskan secara rinci nama-nama yang masuk dalam laporannya itu. Namun demikian, Mintarsih meyakini Indra Priawan tahu terkait hal ini karena menyangkut keluarganya.

"Jadi nanti ini akan diproses, karena dia (Indra Priawan-red) bukan pelaku langsung," tutur Mintarsih.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
