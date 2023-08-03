Clara Shinta Merasa Bersalah pada sang Anak: Aku Tidak Bisa Beri Keluarga Seutuhnya

Clara Shinta ngaku belum bisa beri kebahagiaan untuk sang anak. (Foto: instagram @clarashintareal)

JAKARTA - Clara Shinta kini hidup sebagai seorang single mom usai berpisah dari suaminya 1,5 tahun lalu. Keberadaan Kino sang buah hati yang membuat dirinya tetap semangat dalam menjalankan hidup.

Kepada Aurel Hermansyah, Clara Shinta mengaku jika dirinya bisa seperti ini berkat keberadaan Kino.

"Aku lahir dari keluarga yang bahagia dan orang tuaku masih ada dan hidup seutuhnya, masih lengkap jadi aku tidak tahu apa yang Kino rasakan," ucap Clara Shinta kepada Aurel Hermansyah seperti dikutip Okezone, Kamis (3/8/2023).

Bahkan, Clara Shinta merasa bila dirinya belum bisa memberikan kebahagiaan yang terbaik buat sang anak.

"Kino, mami itu sayang sama kamu, sering merasa bersalah suka ninggalin kamu saat aku lagi kerja, suka merasa bersalah," tuturnya.

"Aku bisa belikan kamu mainan mahal, tapi aku tidak bisa kasih kamu keluarga seutuhnya," ucapnya sambil meneteskan air matanya.