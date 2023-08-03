Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Clara Shinta Merasa Bersalah pada sang Anak: Aku Tidak Bisa Beri Keluarga Seutuhnya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:58 WIB
Clara Shinta Merasa Bersalah pada sang Anak: Aku Tidak Bisa Beri Keluarga Seutuhnya
Clara Shinta ngaku belum bisa beri kebahagiaan untuk sang anak. (Foto: instagram @clarashintareal)
A
A
A

 

JAKARTA - Clara Shinta kini hidup sebagai seorang single mom usai berpisah dari suaminya 1,5 tahun lalu. Keberadaan Kino sang buah hati yang membuat dirinya tetap semangat dalam menjalankan hidup.

Kepada Aurel Hermansyah, Clara Shinta mengaku jika dirinya bisa seperti ini berkat keberadaan Kino.

"Aku lahir dari keluarga yang bahagia dan orang tuaku masih ada dan hidup seutuhnya, masih lengkap jadi aku tidak tahu apa yang Kino rasakan," ucap Clara Shinta kepada Aurel Hermansyah seperti dikutip Okezone, Kamis (3/8/2023).

Clara Shinta

Bahkan, Clara Shinta merasa bila dirinya belum bisa memberikan kebahagiaan yang terbaik buat sang anak.

"Kino, mami itu sayang sama kamu, sering merasa bersalah suka ninggalin kamu saat aku lagi kerja, suka merasa bersalah," tuturnya.

"Aku bisa belikan kamu mainan mahal, tapi aku tidak bisa kasih kamu keluarga seutuhnya," ucapnya sambil meneteskan air matanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181994/clara_shinta-MAid_large.jpg
Alasan Mantan Suami Gugat Harta Rp13 Miliar dari Clara Shinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178207/clara_shinta-02TX_large.jpg
Baru 2 Bulan Menikah, Clara Shinta Curhat Tak Kuat Disilent Treatment Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/33/2906175/bak-bayi-baru-lahir-clara-shinta-jalani-aqiqah-untuk-nama-barunya-0VOmOyikKU.jpg
Bak Bayi Baru Lahir, Clara Shinta Jalani Aqiqah untuk Nama Barunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2857138/clara-shinta-ungkap-alasan-berhijab-tak-nyaman-pakai-baju-seksi-ERbFG3zrro.jpg
Clara Shinta Ungkap Alasan Berhijab, Tak Nyaman Pakai Baju Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2856909/clara-shinta-cari-jodoh-ini-kriterianya-V6owPI7UMt.jpg
Clara Shinta Cari Jodoh, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/33/2856681/clara-shinta-mualaf-diketahui-sang-adik-begini-reaksinya-45osxKTtx3.jpg
Clara Shinta Mualaf Diketahui sang Adik, Begini Reaksinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement