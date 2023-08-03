Biodata dan Agama Dewi Rezer, Artis yang Dinikahi Bule Kanada Setelah 6 Tahun Pacaran

JAKARTA - Biodata dan agama Dewi Rezer dibahas dalam artikel kali ini. Mantan istri Marcellino Lefrandt ini diketahui telah kembali menikah dan melepas status jandanya setelah tujuh tahun lamanya.

Dewi Rezer memiliki nama asli Franzezcka Gabriella Dewi Rezer. Ia lahir di Jakarta pada 29 September 1980, usianya saat ini menginjak 42 tahun.

Ia diketahui memulai karier di dunia hiburan sebagai pemenang di ajang Gadis Sampul 1995. Pada 2002, ia bermain dalam film Rumah Ketujuh yang merupakan karya debutnya di dunia akting.

Dewi Rezer diketahui lahir dari orang tua yang berbeda keyakinan. Ayahnya menganut Katolik sementara sang ibunda beragama Islam.

Pada saat duduk di bangku kelas lima SD hingga 3 SMP, Dewi pun diketahui menganut agama Islam. Namun setelahnya, ia kembali memeluk agama Katolik hingga saat ini.

Pada 18 Juli 2007, Dewi Rezer menikah dengan Marcellino Lefrandt di kapel Hotel Tirta Bali International, Uluwatu, Jimbaran, Bali. Pernikahan tersebut digelar usai dirinya dan Marcell berpacaran selama tiga tahun.

Dari pernikahannya, Dewi dan Marcell dikaruniai dua orang anak, yakni Marcelle Brinette Renee Lefrandt dan Jarvis Leopold Rezer Lefrandt. Sayang, kehadiran dua anak tak membuatnya bertahan dengan pernikahannya.