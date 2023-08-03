Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ahn Bo Hyun, Aktor yang Pacari Jisoo BLACKPINK

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:19 WIB
Biodata dan Agama Ahn Bo Hyun, Aktor yang Pacari Jisoo BLACKPINK
Biodata dan agama Ahn Bo Hyun, aktor tampan yang pacari Jisoo BLACKPINK. (Foto: Ahn Bo Hyun/Instagram @bohyunahn)
A
A
A

SEOUL – Biodata dan agama Ahn Bo Hyun banyak dicari netizen. Sang Aktor menjadi sorotan usai mengonfirmasi berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK.

Rumor kecan mereka pertama dibagikan oleh outlet media Dispatch pada Kamis (8/3/2023). Mereka membagikan foto-foto kencan Ahn Bo Hyun di kediaman Jisoo BLACKPINK.

Untuk mengenal lebih lanjut tentang sang aktor, berikut biodata dan agama Ahn Bo Hyun yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber.

Perjalanan Karier Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun tidak pernah bermimpi menjadi seorang aktor. Saat SMA, dia sekolah di SMA Olahraga. Pemain Yumi Cell itu bahkan sempat menjadi petinju amatir dan memenangkan beberapa penghargaan.

Namun, dia mulai terjun dalam dunia hiburan sebagai seorang model. Dia juga bergabung dengan Seoul Collection. Profesi ini tentunya sesuai dengan pendidikan yang dia tempuh di universitas yakni Modelling.

Biodata dan agama Ahn Bo Hyun, aktor tampan kekasih Jisoo BLACKPINK. (Foto: Ahn Bo Hyun/Instagram @bohyunahn)

Ketertarikannya pada dunia akting juga berawal usai Ahn Bo Hyun menonton film Champion (2002). Dia kemudian debut sebagai aktor pada 2014 dalam drama Golden Cross.

Dia mulai mendapat dikenali usai turut membintangi Descendants of the Sun (2016) bersama Song Joong Ki, Dokgo Rewind (2018), dan Her Private Life (2019). Namun, namanya melejit berkat Itaewon Class.

Ahn Bo Hyun kemudian mulai menjadi pemeran utama dalam beberapa judul drama mulai dari My Name, Yumi’s Cell 1 dan 2, Military Prosecutor Doberman, dan terbaru See You in My 19th Life.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
