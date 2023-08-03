Biodata dan Agama Ahn Bo Hyun, Aktor yang Pacari Jisoo BLACKPINK

SEOUL – Biodata dan agama Ahn Bo Hyun banyak dicari netizen. Sang Aktor menjadi sorotan usai mengonfirmasi berpacaran dengan Jisoo BLACKPINK.

Rumor kecan mereka pertama dibagikan oleh outlet media Dispatch pada Kamis (8/3/2023). Mereka membagikan foto-foto kencan Ahn Bo Hyun di kediaman Jisoo BLACKPINK.

Untuk mengenal lebih lanjut tentang sang aktor, berikut biodata dan agama Ahn Bo Hyun yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber.

Perjalanan Karier Ahn Bo Hyun

Ahn Bo Hyun tidak pernah bermimpi menjadi seorang aktor. Saat SMA, dia sekolah di SMA Olahraga. Pemain Yumi Cell itu bahkan sempat menjadi petinju amatir dan memenangkan beberapa penghargaan.

Namun, dia mulai terjun dalam dunia hiburan sebagai seorang model. Dia juga bergabung dengan Seoul Collection. Profesi ini tentunya sesuai dengan pendidikan yang dia tempuh di universitas yakni Modelling.

Ketertarikannya pada dunia akting juga berawal usai Ahn Bo Hyun menonton film Champion (2002). Dia kemudian debut sebagai aktor pada 2014 dalam drama Golden Cross.

Dia mulai mendapat dikenali usai turut membintangi Descendants of the Sun (2016) bersama Song Joong Ki, Dokgo Rewind (2018), dan Her Private Life (2019). Namun, namanya melejit berkat Itaewon Class.

Ahn Bo Hyun kemudian mulai menjadi pemeran utama dalam beberapa judul drama mulai dari My Name, Yumi’s Cell 1 dan 2, Military Prosecutor Doberman, dan terbaru See You in My 19th Life.