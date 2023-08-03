Lanjutkan Cita-cita Pendidikannya, Verrell Bramasta Jadi Mahasiswa di Usia 26 Tahun

JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya. Ya, pria 26 tahun ini memilih untuk menjadi salah satu mahasiswa di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yang berlokasi di Kota Bandar Lampung.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Verrell di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, mantan kekasih Natasha Wilona ini tampak membagikan fotonya dengan mengenakan jas almamater berwarna biru dongker dan tersenyum ke arah kamera.

"Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Selama kita masih punya tekad dan semangat, kenapa tidak?," tulis Verrell pada keterangan foto.

Melalui unggahannya, putra dari Venna Melinda dan Ivan Fadilla ini mengatakan bahwa mengejar ilmu setinggi-tingginya merupakan cita-citanya. Akan tetapi, ia tak bisa langsung mewujudkan hal tersebut lantaran harus memilih antara pendidikan dan kariernya di industri hiburan.

"Saya tahu setiap keputusan akan membutuhkan pengorbanan. Jadi ketika memilih untuk membangun karier, saya semaksimal mungkin memanfaatkan peruntungan saya di dunia entertainment," paparnya.

"Tahun demi tahun saya lewati, berbagai kerjaan sudah saya coba, Alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai cita-cita saya dalam karier di dunia hiburan dan sekarang waktunya bukan lagi untuk mencari kesempatan melainkan untuk memantaskan," sambungnya.

Kendati demikian, saat ini ia sudah memantapkan hati untuk kembali mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Ia bahkan mengajak orang-orang untuk tetap bersemangat menggapai cita-cita dan pendidikan, karena tak ada kata terlambat bagi seseorang dalam hal pendidikan.