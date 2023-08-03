Jawab Curhatan Mantan Sopir, Atta Halilintar: Padahal Diganti Modal Usaha

JAKARTA - Curhatan sopir yang mengaku dizalimi, rupanya sudah sampai ke telinga Atta Halilintar dan istrinya, Aurel Hermansyah. Keduanya bahkan sempat angkat bicara terkait curhatan Arman yang mengaku dizalimi hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan demi menyambung hidup,

Melalui kolom komentar salah satu rekannya, Atta dan Aurel mengaku hanya bisa bersabar. Padahal sebelum memberhentikan Arman dari pekerjaannya sebagai sopir, Atta justru sempat memberikan uang agar pria paruh baya tersebut bisa membuat usaha sendiri.

"Ya allah :"( karena alasan keselamatan diganti Modal usaha ya pak.. Ya semoga ujian jadi penghapus dosa ya," kata Atta Halilintar di akun Instagram.

"Sabar ya Allah.. ada aja," timpal Aurel Hermansyah.

Sementara itu, baru-baru ini Aurel juga sempat menuliskan pendapatnya di akun Instagram Storynya terkait fitnah yang dilontarkan oleh mantan sopirnya. Bahkan, ia pun sempat menyinggung soal jalur hukum, lantaran apa yang dituliskan oleh Arman di akun Instagramnya bisa menjadi bukti fitnah dan pencemaran nama baik.

"Hati2 dalam berbicara, apa lagi di social media.. Bisa jadi barang bukti dan bisa terkena jalur hukum karena sudah menyebar fitnah," tegas Aurel.

Sebagaimana diketahui, curhatan Arman mendadak viral di sosial media usai dirinya bertemu dengan pemilik akun Twitter @soundof****. Dalam akunnya, pemilik akun Twitter tersebut mengatakan bahwa dirinya baru saja mendengar curhatan hati Arman saat perjalanan menuju tempat kerja.