HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Sopir Atta Halilintar Curhat Dizalimi, Netizen: Bapak Nggak Pernah Bersyukur

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |08:03 WIB
Mantan Sopir Atta Halilintar Curhat Dizalimi, Netizen: Bapak Nggak Pernah Bersyukur
Atta Halilintar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Youtuber sekaligus aktor, Atta Halilintar menjadi perbincangan netizen Twitter. Hal tersebut bermula dari pertemuan seorang netizen dengan mantan sopir Atta yang bernama Arman.

Dalam cuitannya, netizen tersebut mengatakan bahwa Arman mengaku telah dizalimi oleh suami Aurel Hermansyah.

"Jalan ke tempat kerja nemu pak Arman, curhat karena dibikin sengsara oleh Atta Halilintar. Gue cuma lewat sebentar, cuma bisa nanya kisah sekelebat. Dia nitip foto2 ini," tulis pemilik akun Twitter @soundof**** di akunnya.

Sementara itu, akun tersebut juga sempat membagikan tangkapan layar yang diduga merupakan curahan hati Arman di Instagramnya. Dalam akun Instagram @armansam1805, pria paruh baya itu mengatakan bahwa dirinya dizalimi sejak 2021 lantaran dalam akun YouTubenya, Atta menyebut jika Arman mendapatkan gaji fantastis.

Mantan sopir Atta Halilintar

Padahal, Arman mengaku bahwa dirinya tak mendapatkan gaji lebih dari UMR. Saat ini, ia pun sulit mendapatkan pekerjaan kembali di usianya yang memasuki 70 tahun dan lantaran orang-orang takut, usai mengetahui bahwa dirinya mendapatkan gaji Rp39 juta perbulan dari Atta Halilintar.

"Karir saya hancur selama dari tahun 2021 sampai sekarang,karena pemberitaan yang membohongi publik, gaji saya fantastis 39 JT, padahal UMR aja gak ,saya merasa dirugikan,hancur kehidupan saya,saya mencari keadilan," bebernya.

"Saya bekerja hanya sampai 2,8 bln, dari situ mulai terasa sangat sulit dapat kerja,ada 30 orang peminat yg menghampiri saya,dan bertanya BPK Arman terakhir kerja sama siapa,saya jawab jujur dg orang tajir Sultan pondok indah,orang itu kaget dgn membatalkan sambil berkata maaf saya bukan orang kaya seperti beliau," lanjut Arman di postingan Instagramnya.

Melihat unggahan Arman di akun Instagramnya, netizen pun lantas ramai menyerbu akun mantan sopir Atta. Bahkan tak sedikit yang menyayangkan sikap dari pria tersebut, mengingat sebelum akhirnya dipensiunkan, Arman sempat mendapat uang dari Atta untuk modal membangun usaha.

Telusuri berita celebrity lainnya
