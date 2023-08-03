Rendy Kjaernett Ditolong Saat Kecelakaan, Nathalie Holscher Tunjukkan Tato di Dada

JAKARTA - Rendy Kjaernett dan istrinya, Lady Nayoan mengalami kecelakaan tunggal usai menjalani mediasi bersama dengan pendeta pada 31 Juli 2023. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada pukul 03.00 WIB di Tol Cikampek KM 06.

Mobil yang dikendarai Rendy bahkan sampai terguling hingga tiga kali lantaran ban belakangnya slip hingga membuat mobilnya kehilangan kendali.

Atas peristiwa tersebut, Rendy pun menghaturkan rasa terima kasihnya pada orang yang menolongnya saat kecelakaan terjadi. Ia juga bersyukur lantaran pria tersebut datang membantunya untuk membawa sang istri ke rumah sakit saat asap sudah mengepul di dalam mobil.

"Mungkin kalau bapaknya nonton, terima kasih banget karena telah menolong, mungkin kalau nggak ada dia, nggak tau mau ke rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya takut Lady kenapa-kenapa," ungkap Rendy, saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 2 Agustus 2023.

Atas musibah tersebut, ayah tiga anak ini mengaku khawatir dengan kondisi Lady Nayoan. Apalagi, peristiwa itu menyebabkan mobilnya terguling hingga 3 kali.

Meski demikian, Rendy mengatakan kondisi Lady Nayoan masih relatif aman. Sebab pasca kecelakaan itu, pihak dokter masih optimis mengobati memulihkan keadaan sang istri.

Sedangkan dirinya sendiri mengaku mengalami luka sobek di tangan kiri serta beberapa luka sedang di lehernya. Bukan cuma itu ia merasakan nyeri di punggungnya, diduga adanya benturan keras dari kecelakaan tersebut.

Sementara itu, baru-baru ini Nathalie Holscher memperlihatkan sejumlah tato yang ada di tubuhnya. Melalui akun TikToknya, Nathalie tampak menjawab beberapa pertanyaan netizen soal tato-tato yang ada di tubuhnya.

"Hapus tato itu enggak gampang, lho harus berkali-kali laser," tulis Nathalie Holscher mengikuti videonya.