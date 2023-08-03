7 Film Populer Mark Wahlberg yang Wajib Ditonton

JAKARTA - Sebanyak tujuh film populer Mark Wahlberg yang wajib ditonton akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Namun sebelum masuk dalam film sang aktor, tak banyak yang tahu, jika Mark justru memulai kariernya sebagai penyanyi dan rapper dengan nama panggung Marky Mark.

Dia kemudian memutuskan terjun ke dunia perfilman Hollywood pada 1994. Kariernya terus naik dan tercatat sudah membintangi puluhan film, seperti Ted, Deepwater Horizon, termasuk Mile 22 yang dibintanginya bersama Iko Uwais.

Selain populer karena membintangi film bergenre action, Wahlberg juga sering muncul dalam film bergenre drama dan komedi. Salah satu genre film yang sering dibintangi oleh Mark Wahlberg adalah action. Berikut film populer Mark Wahlberg.

BACA JUGA:

1. Patriot Day (2016)

Patriot Days adalah film yang diangkat dari kejadian nyata. Film ini mengambil peristiwa ledakan bom yang terjadi pada saat acara maraton yang berlangsung di Boston, Amerika Serikat.

Mengambil sudut pandang dari pihak kepolisian, Patriot Days menggambarkan kerja keras yang dilakukan oleh para polisi. Dalam film ini, Mark Wahlberg berperan sebagai Sersan Polisi Tommy Saunders. Sebagai anggota kepolisian Boston, Tommy bergabung dengan FBI untuk melacak pihak-pihak yang terlibat dalam pengeboman tersebut.

2. Deepwater Horizon (2016)

Film populer Mark Wahlberg selanjutnya adalah Deepwater Horizon. Film bergenre aksi biopik itu diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di Teluk Meksiko pada April 2010. Sebuah anjungan lepas pantai yang disebut Deepwater Horizon meledak dan mencemari sebagian Teluk Meksiko. Ketika para pemimpin bisnis merasa frustrasi dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun anjungan tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah anjungan yang tidak memenuhi standar.

Dalam film ini, Mark Wahlberg berperan sebagai Mike Williams. seorang pria heroik yang penuh dengan kepemimpinan, kebijaksanaan dan kekuatan. Dia adalah salah satu dari dua pekerja yang mencoba memprotes keputusan eksekutif dengan menekankan bahwa keselamatan rig dan orang-orang di dalamnya harus diutamakan.

3. Pain and Gain (2013)

Pain and Gain mengisahkan kisah nyata seorang binaragawan Daniel Lugo (Mark Wahlberg) yang ingin menjalani kehidupan mewah layaknya impian orang Amerika. Dia kemudian memutuskan untuk melakukan kejahatan untuk mewujudkan keinginannya.

Dalam film ini, menampilkan Mark Wahlberg bersama Dwayne Johnson dan Anthony Mackie. Film komedi aksi ini didasari oleh serangkaian cerita yang diterbitkan di surat kabar Miami New Times pada tahun 1999 oleh Pete Collins.

BACA JUGA: