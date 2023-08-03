Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Drama Korea Romantis Tanpa Adegan Ranjang dan Ciuman tapi Tetap Bikin Baper

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:05 WIB
5 Drama Korea Romantis Tanpa Adegan Ranjang dan Ciuman tapi Tetap Bikin Baper
Drama Korea romantis tanpa adegan ranjang dan ciuman tapi tetap bikin baper. (Foto: Instagram/@littlewomen.drama)
SEOUL – Drama Korea romantis tanpa adegan ranjang dan ciuman tapi tetap bikin baper ini menarik untuk ditonton. Jalan cerita yang tak biasa, para aktor mumpuni hingga plotnya juga jadi daya tarik tersendiri.

Jika kebanyakan drama Korea menyuguhkan adegan ciuman hingga ranjang sebagai bumbu romansa, berbeda dengan beberapa judul yang akan diulas Okezone berikut.

Meski tanpa skinship berlebihah, penonton tetap bisa terbawa suasana romantis dengan kisah manis para karakternya. Bahkan, hanya sekadar tatap-tatapan atau perhatian kecil pun sudah berhasil bikin baper berkat akting dan chemistry serta suasana yang berhasil dibangun.

Lantas, apa saja drama Korea romantis tanpa adegan ranjang dan ciuman tapi tetap bikin baper? Simak rekomendasinya berikut ini.

1. Big Mouth

Drama Korea romantis tanpa adegan ranjang dan ciuman tapi tetap bikin baper. (Foto: Instagram/@mbcdrama)

Drama kriminal thriller ini dibintangi Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. Mereka sukses menampilkan chemistry apik sebagai pasangan suami istri yang memperjuangkan keadilan ketika nasib buruk menimpa akibat kekuatan besar menjadi biang kerok.

Lee Jong Suk berperan sebagai Park Chang Ho, seorang pengacara yang tak menjanjikan tetapi terkenal bermulut besar (big mouth). Dia kerap sesumbar akan jadi pengacara sukses, akan tetapi nasib justru membuatnya harus mendekam di penjara.

Sementara Yoona SNSD memerankan Go Min Ho, istri Park Chang Ho yang berjuang demi kebebasan suaminya. Kedua aktor mampu menampilkan akting terbaik sehingga mendapatkan pujian dari masyarakat. Meski berpasangan sebagai suami istri, tetapi adegan romantis mereka tidak dibumbui dengan adegan panas namun tetap bikin baper.

Halaman:
1 2 3
