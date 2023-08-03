Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Man on Fire, Kehidupan Baru Denzel Washington

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |20:21 WIB
Sinopsis Film Man on Fire, Kehidupan Baru Denzel Washington
Sinopsis Film Man On Fire (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Man on Fire akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Man on Fire adalah sebuah film thriller aksi tahun 2004 yang disutradarai oleh Tony Scott dari sebuah skenario oleh Brian Helgeland.

Film ini diadaptasi dari novel tahun 1980 berjudul sama karya A. J. Quinnell. Novel ini sebelumnya telah diadaptasi menjadi sebuah film fitur pada tahun 1987.

Dalam film ini dibintangi oleh Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell, Giancarlo Giannini, Marc Anthony, Rachel Ticotin dan Mickey Rourke.

Di Rotten Tomatoes film tersebut memiliki rating 38% berdasarkan 169 review, dengan rating rata-rata 5.30/10.

Sinopsis Man On Fire

Sinopsis Film Man On Fire.

Mantan petugas CIA SAD/SOG John Creasy mengunjungi teman lamanya Paul Rayburn di Meksiko. Rayburn meyakinkan dia untuk mengambil posisi pengawal dengan Samuel Ramos, seorang pembuat mobil Mexico City yang putri mudanya Lupita "Pita" membutuhkan pengawal agar polis asuransi penculikannya berlaku.

Berjuang dengan alkoholisme, kelelahan, dan rasa bersalah atas tindakannya dengan CIA, Creasy mencoba bunuh diri tetapi senjatanya salah sasaran. Dia diingatkan oleh Rayburn tentang pepatah mereka "peluru selalu mengatakan yang sebenarnya" dan mulai mempertimbangkan bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati.

Creasy berkomitmen pada tujuan barunya sebagai pelindung Pita, mengurangi kebiasaan minumnya dan menemukan kenyamanan di halaman-halaman Alkitabnya. Dia mulai melatih Pita untuk menjadi perenang yang lebih percaya diri, terikat dengannya melalui proses tersebut.

Menunggu di luar pelajaran piano Pita, Creasy mengenali sebuah mobil yang mengikuti mereka sebelumnya, saat dua petugas Polisi Federal memblokir jalan. Menyadari bahwa Pita akan diculik, Dia membunuh empat penyerang termasuk petugas tetapi terluka parah dan Pita dibawa.

Creasy dinyatakan sebagai tersangka, tetapi reporter Mariana Garcia Guerrero mempertanyakan ceritanya. Agen AFI Miguel Manzano memindahkan Creasy yang sedang pulih ke klinik hewan untuk melindunginya dari polisi yang korup.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
