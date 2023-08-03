Sinopsis CinLock: Love, Camera, Action, Tayang di Vision Plus Minggu Depan

Sinopsis CinLock: Love, Camera, Action tayang di Vision plus minggu depan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Sinopsis CinLock: Love, Camera, Action ini menarik di simak. Serial terbaru Vision+ yang mulai tayang 10 Agustus.

Ya, tepat di Kamis minggu depan (10/8/2023), Vision+ kembali merilis original series terbarunya yang berjudul CinLock: Love, Camera, Action.

Serial ini merupakan kerja sama dengan Studio Antelope, dan dibintangi oleh banyak pemain ternama seperti Tissa Biani, Yusuf Mahardika, Omara Esteghlal, Diandra Agatha, dan Wavi Zihan.

Dalam serial ini, Tissa Biani ditunjuk sebagai pemeran utama yang bernama Lala. Dia digambarkan sebagai seorang mahasiswi film yang bercita-cita untuk menjadi produser film.

Lala merupakan seorang mahasiswi yang berbakat, namun ia gemar menilai orang dengan angka. Suatu saat, ia terancam kehilangan segala yang ia miliki seperti sahabat, cinta, dan mimpinya, ketika kebiasaan buruknya terungkap.

CinLock: Love, Camera, Action juga menampilkan cerita cinta yang diwarnai dengan persahabatan dan kerja keras untuk meraih mimpi. Uniknya, semua kisah ini disatukan melalui point of view kehidupan produksi film yang kuat.

Penasaran dengan ceritanya? Saksikan kisah selengkapnya dalam CinLock: Love, Camera, Action, mulai 10 Agustus 2023, eksklusif di Vision+!