HOME CELEBRITY MOVIE

Bintangi Film Dear Jo, Jourdy Pranata Bahas Surrogate Mother yang Masih Tabu di Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:20 WIB
Bintangi Film <i>Dear Jo</i>, Jourdy Pranata Bahas Surrogate Mother yang Masih Tabu di Indonesia
Jourdy Pranata. (Foto: Instagram/@jourdy.pranata)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Jourdy Pranata mengungkapkan pandangannya terkait surrogate mother alias ibu pengganti atau penyewa rahim. Kebetulan, isu ini berkenaan dengan film yang dibintanginya, Dear Jo (Almost is Never Enough).

"Aku baru mengenal surrogate mother di film ini. Awalnya sangat awam tentang peminjaman rahim itu kayak apa," ujar Jourdy Pranata di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).

Jourdy mulai mengenal surrogate mother hingga memiliki perspektif praktik itu bisa menjadi solusi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan bertentangan dengan norma, budaya dan agama. Sehingga, akan menjadi perdebatan panjang jika bicara mengenai boleh atau tidaknya praktik ini dilakukan.

"Cuma setelah baca, riset bareng pak Monty (sutradara) dan segala macem, menurutku ini juga bisa menjadi suatu solusi. Terlepas dari norma, budaya dan agama, kalau aku berada di posisi suami istri yang udah mentok dan punya kelebihan materi mungkin surrogacy menjadi salah satu solusi yang akan aku coba," sambungnya.

Lebih jauh, pria 29 tahun ini ingin memandang surrogate mother sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan kebahagiaan ketika dirasa buntu dan tak ada cara lain yang bisa dilakukan.

"Itu juga salah satu ikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
