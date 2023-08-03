Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ravi Andika Tuangkan Kegelisahan di Lagu Rindu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:01 WIB
Ravi Andika Tuangkan Kegelisahan di Lagu Rindu
Ravi Andika (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ravi Andika menghadirkan lagu Rindu atau “Memang Rindu” bersama label 301 Entertainment. Tuan Muda Jenaka dan Rindu atau “Memang Rindu” ini merupakan bagian dari EP Ravi Andika dengan judul PURWARUPA.

Ravi Andika sebagai penulis lagu Rindu atau “Memang Rindu” terlibat juga sebagai sutradara, produser, penulis naskah dan pemeran pria di video musik ini.

 Ravi Andika Tuangkan Kegelisahan di Lagu Rindu

"Pada video klip ini, saya sendiri berkesempatan untuk menulis, mengonsepkan, dan mengarahkan jalan ceritanya seperti apa. Merupakan sebuah pengalaman yang mengesankan sekaligus menyenangkan karena bisa ‘menyelam’ dalam imajinasi sendiri yang akhirnya dituangkan dalam sebuah visualisasi.” jelas Ravi Andika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement