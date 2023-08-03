Ravi Andika Tuangkan Kegelisahan di Lagu Rindu

JAKARTA - Ravi Andika menghadirkan lagu Rindu atau “Memang Rindu” bersama label 301 Entertainment. Tuan Muda Jenaka dan Rindu atau “Memang Rindu” ini merupakan bagian dari EP Ravi Andika dengan judul PURWARUPA.

Ravi Andika sebagai penulis lagu Rindu atau “Memang Rindu” terlibat juga sebagai sutradara, produser, penulis naskah dan pemeran pria di video musik ini.

"Pada video klip ini, saya sendiri berkesempatan untuk menulis, mengonsepkan, dan mengarahkan jalan ceritanya seperti apa. Merupakan sebuah pengalaman yang mengesankan sekaligus menyenangkan karena bisa ‘menyelam’ dalam imajinasi sendiri yang akhirnya dituangkan dalam sebuah visualisasi.” jelas Ravi Andika.