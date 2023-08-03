Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Tunggal Krisdayanti, Hadirkan 33 Lagu Diiringi Erwin Gutawa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:02 WIB
Krisdayanti dan Amora (Foto: MPI)
JAKARTA - Krisdayanti tengah mempersiapkan konser tunggalnya bertajuk Semesta yang akan digelar di JIExpo Convention Center and Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Agustus 2023.

Ibunda Aurel Hermansyah itu juga telah menjalani sesi latihan bersama komposer Erwin Gutawa. Dalam kesempatan tersebut, Krisdayanti juga melakukan gladi resik rangkaian konsernya dari awal hingga akhir acara.

Nantinya, Krisdayanti akan membawakan sebanyak 33 lagu yang diaransemen ulang oleh sang komposer.

"Karena produksinya ini dijadikan satu yang sangat emosional baik merupakan lagunya dan juga harmoni, karena ini penampilan kami pertama, otomatis menjadi satu gimmick yang istimewa," kata Krisdayanti di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain menjalani latihan, Aurel Hermansyah menyebut sang bunda juga melakukan persiapan khusus.

"(Mimi) Puasa ngomong," kata Aurel Hermansyah sambil bergurau.

Halaman:
1 2
