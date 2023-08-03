6 Video Klip Band Legendaris Indonesia yang Syuting di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Video klip band legendaris Indonesia yang syuting di Yogyakarta ini dijamin bikin kamu terbawa nostalgia. Apalagi mereka berhasil menunjukkan sisi-sisi romantis dan ikonik Kota Istimewa.

Lagu-lagu para band legendaris ini juga sangat cocok untuk dinikmati dalam berbagai aktivitas. Terutama saat ingin berwisata masa lalu ke kota yang kerap disebut ‘ngangenin’ itu.

Tidak terkecuali bagi kamu yang ingin membuat video perjalanan selama liburan di Kota Pelajar itu, lagu-lagu mereka pun sangat cocok untuk dijadikan backsound musik. Simak video klip band legendaris Indonesia yang syuting di Yogyakarta yang bisa juga dijadikan inspirasi versi Okezone.

1. KLA Project - Yogyakarta





Lagu Yogyakarta dirilis KLA Project pada 1990 sebagai single kedua. Dengan sentuhan manis dalam musik dan video klipnya, Yogyakarta seolah jadi lagu wajib bagi pecninta Kota Istimewa itu.

Fakta menariknya, lagu ini diciptakan Katon Bagaskara, sang vokalis, sebagai ungkapan kerinduan pada kampung halaman sang kakek yang tinggal di Yogyakarta. Semasa kecil, Katon kerap berlibur ke rumah kakek.

Adapun tempat-tempat yang menjadi sorotan dalam video klip band yang hadir sejak 1988 itu di antaranya Jokteng, Tugu Pal Putih, Pemandian Taman Sari, dan Jembatan Gantung Imogiri. Kesemuanya memang spot ikonik yang ada di Kota Pelajar.

KLA Project saat meluncurkan Yogyakarta dengan personel Koton Bagaskara, Adi Adrian, Lilo (Romulo Radjadin), dan Ari Burhani. Sedangkan album Penuh pertamanya, ‘Kla’ dirilis pada 1989. Yogyakarta sendiri masuk dalam album ‘Kedua’ yang diluncurkan pada 1991.