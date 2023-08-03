Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andy Arya Dwi Putra Jamin Musisi Indie Bisa Keuntungan 100 Persen, Ini Caranya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |23:01 WIB
Andy Arya Dwi Putra Jamin Musisi Indie Bisa Keuntungan 100 Persen, Ini Caranya
Andy Arya Dwi Putra di Podcast Aksi Nyata (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Senior Country Coordinator, Andy Arya Dwi Putra, menjamin musisi independen atau indie mendapat keuntungan 100 persen. Keuntungan bisa tanpa potongan jika mendistribusikan karyanya melalui TuneCore.

Tentunya, langkah ini bisa menjadi solusi bagi musisi indie dalam memasarkan karya musiknya di industri musik.

Andy Arya Dwi Putra Jamin Musisi Indie Bisa Keuntungan 100 Persen, Ini Caranya

"Flownya sedikit mirip (dengan label), tapi berbeda, perbedaan kita dengan label kita menawarkan pendapatan 100 persen ke artisnya, kita tanpa potongan. Misalnya di spotify dapat revenue bisa langsung dicairkan," ucap Andy Arya Dwi Putra dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Partai Perindo, Kamis (3/8/2023).

Andy mengatakan setiap musisi indie bisa mendistribusikan karyanya sendiri melalui situs resmi TuneCore.

Nantinya, karya tersebut akan dipasarkan melalui berbagai platform musik yang ada di seluruh dunia.

"Bisa dibilang DIY distributor, jadi teman-teman artis upload sendiri di website kita, mereka bayar, nanti kita distribusikan ke platform-platform di dunia," tuturnya.

Mantan manajer Enau Band tersebut kemudian menjelaskan tujuannya mendirikan perusahaan independent musical consultan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
