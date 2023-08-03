Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Music Zone Kembali, Hadirkan Monita Tahalea dan Gaby Cristy

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:24 WIB
Music Zone Kembali, Hadirkan Monita Tahalea dan Gaby Cristy
Music Zone by Okezone Radio (Foto: ist)
JAKARTA - Okezone Radio sebagai radio anak muda kembali menggelar event musik Music Zone di Anjungan Sarinah. Setiap minggunya di Music Zone akan hadir musisi-musisi terbaik Tanah Air. Event yang kali ini dibawakan Shandy Luo dari program Play Zone ini ada setiap hari Jumat mulai jam 5 sore.

Pada Music Zone edisi Jumat 4 Agustus 2023, akan ada penampilan keren dari Gery Gany. Duo ini baru rilis single Tak Sama yang mengisahkan seseorang yang sudah tak lagi memiliki perasaan yang sama dengan pasangannya, justru karena waktu yang membuat perasaan tersebut pudar. Ini menunjukkan kalau dirinya tetap menyayangi pasangannya yang pergi dan memilih untuk tidak menyalahkan pasangannya.

Music Zone by Okezone Radio

Di Music Zone di Anjungan Sarinah kali ini Zoners bakal ditemani juga oleh Monita Tahalea Feat Gaby Cristy. Monita Tahalea & Gaby Cristy adalah sesama alumni ajang pencarian bakat Indonesian Idol namun berbeda season. Mereka berdua baru rilis single Tak Sama setelah sebelumnya mereka mencipta dan bernyanyi bersama pada lagu Tak Sendiri di Album ke-2 Monita Tahalea, Dandelion tahun 2015.

"Akhirnya rencana lama kita untuk bikin karya bareng lagi bisa berjalan setelah sebelumnya lagu ’Tak Sendiri’. Lewat lagu ’Pesan Singkat’ ini, kita ingin menyampaikan tema benang merah dari lagu ini yang sangat relate sekali dengan kehidupan yang kita jalani, dimana sapaan dari teman dekat begitu berarti," jelasnya.

 BACA JUGA:

